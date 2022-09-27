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    Citroen, yeni logosunu ve sloganını tanıttı

    Citroen'in yeni logosu, şirketin elektrikli araç çağına geçişinin bir simgesi olarak görülüyor ancak tasarımıyla markanın köklerine ışık tutuyor da denebilir. İşte detaylar:
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    Citroen, yeni logosunu ve sloganını tanıttı
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    Otomotiv dünyasında marka kimliği yenileme çalışmaları devam ediyor. Fransız üretici Citroen de kısa süre önce yeni logosunu tanıttı. Yeni Citroen logosunu ilk olarak bu ayın sonunda tanıtılacak bir konsept araç üzerinde göreceğiz.

    Citroen'in yeni logosu markanın dönüşüm sürecini temsil ediyor ancak bir bakıma köklerine dönüş anlamına geldiğini de söylemek mümkün. Çünkü markanın bir asır öncesinde kullandığı logoyla neredeyse aynı olduğunu görmekteyiz. Ters 'V'yi anımsatan şeritler oval içerisine alınmış. Ancak ilk logodan farklı olarak bir de alt kısımda Citroen yazısı görmeye devam ediyoruz.

    Paylaşılan görsellerde yeni logonun iki boyutlu sade bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Ayrıca logoyu beyaz, siyah, kırmızı ve mavi gibi farklı renklerde görmekteyiz. Örneğin; sanki bir araç üzerindeymiş izlenimi veren görselde logo siyah zemin üzerine Infra-Red adı verilen kırmızı renkte tercih edilmiş. Bu da Fransız üreticinin yeni logosunu fiziksel, basılı ve dijital ortamlarda farklı formlarda görebileceğimiz anlamına geliyor.

    Citroen, yeni logosunu ve sloganını tanıttı
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    Başta belirttiğimiz gibi yeni Citroen logo ilk olarak bu ay tanıtılacak konsept araç üzerinde karşımıza çıkacak. Ardından farklı versiyonlarını 2023'ün ortalarından itibaren kademeli olarak yeni modeller üzerinde görmeye başlayacağız. İlk modelin hangisi olacağı şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Citroen, yeni logoyla birlikte yeni sloganını da duyurdu: "Nothing Moves Us Like Citroën".

    Son olarak Citroen'in yeni marka kimliğiyle beraber yeni bir tasarım dili üzerinde çalıştığını da belirtelim. Fransız üretici logonun bu tasarım dili üzerinde daha dikkat çekici olacağını ve insanların ilk bakışta bir Citroen'e baktığını hissedeceğini belirtiyor.

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 15 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 15 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    citroen, yeni logo ve
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