Citroen, yeni logosunu ve sloganını tanıttı

Otomotiv dünyasında marka kimliği yenileme çalışmaları devam ediyor. Fransız üretici Citroen de kısa süre önce yeni logosunu tanıttı. Yeni Citroen logosunu ilk olarak bu ayın sonunda tanıtılacak bir konsept araç üzerinde göreceğiz.
Citroen'in yeni logosu markanın dönüşüm sürecini temsil ediyor ancak bir bakıma köklerine dönüş anlamına geldiğini de söylemek mümkün. Çünkü markanın bir asır öncesinde kullandığı logoyla neredeyse aynı olduğunu görmekteyiz. Ters 'V'yi anımsatan şeritler oval içerisine alınmış. Ancak ilk logodan farklı olarak bir de alt kısımda Citroen yazısı görmeye devam ediyoruz.
Paylaşılan görsellerde yeni logonun iki boyutlu sade bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Ayrıca logoyu beyaz, siyah, kırmızı ve mavi gibi farklı renklerde görmekteyiz. Örneğin; sanki bir araç üzerindeymiş izlenimi veren görselde logo siyah zemin üzerine Infra-Red adı verilen kırmızı renkte tercih edilmiş. Bu da Fransız üreticinin yeni logosunu fiziksel, basılı ve dijital ortamlarda farklı formlarda görebileceğimiz anlamına geliyor.
Başta belirttiğimiz gibi yeni Citroen logo ilk olarak bu ay tanıtılacak konsept araç üzerinde karşımıza çıkacak. Ardından farklı versiyonlarını 2023'ün ortalarından itibaren kademeli olarak yeni modeller üzerinde görmeye başlayacağız. İlk modelin hangisi olacağı şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Citroen, yeni logoyla birlikte yeni sloganını da duyurdu: "Nothing Moves Us Like Citroën".
Son olarak Citroen'in yeni marka kimliğiyle beraber yeni bir tasarım dili üzerinde çalıştığını da belirtelim. Fransız üretici logonun bu tasarım dili üzerinde daha dikkat çekici olacağını ve insanların ilk bakışta bir Citroen'e baktığını hissedeceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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