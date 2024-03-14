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    Yeni ID.7 GTX Tourer tanıtıldı: Volkswagen'in en güçlü station wagon'u

    ID.7 GTX Tourer, iç ve dış tasarımında standart versiyona göre daha sportif ögeler barındırıyor. Çift motorla 335 beygir azami güç sunan modelde bu güze özel şasi güncellemeleri yapılmış.
    2024 Volkswagen ID.7 GTX Tourer tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    "Elektrikli Passat" olarak nitelendirilen ID.7'nin Tourer versiyonu, tanıtımının üzerinden çok geçmeden GTX isimli sportif versiyonla tanıştı. Yeni Volkswagen ID.7 GTX Tourer, markanın en güçlü station wagon modeli olarak karşımızda.

    Volkswagen ID.7 GTX Tourer, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Sportif aile otomobili, dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoruyla toplam 335 beygir güç sunuyor. Arka akstaki 282 beygirlik motor asıl yükü üstlenirken ön taraftaki motor da 107 beygir ile ona destek oluyor. Alman üreticinin belirttiğine göre öndeki motor, sadece ihtiyaç duyulduğu anda ve bir saniyeden çok daha kısa sürede devreye giriyor. Güç aktarımı, özel bir AWD kontrolcüsü ve elektronik diferansiyel kilitleriyle sağlanıyor.

    2024 Volkswagen ID.7 GTX Tourer tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ID.7 GTX Tourer'da standart olarak 86 kWsa'lik bataryaya yer verilmiş. Menzil değeri henüz açıklanmadı fakat standart arkadan itişli modelin aynı batarya ile 685 km'ye (WLTP) kadar mesafe kat edebildiğini biliyoruz. 200 kW maksimum DC hızlı şarj desteği, bataryanın yarım saatten daha kısa sürede yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor.

    Elektrikli station wagon, yine dün tanıtılan ID.3 GTX gibi sportif ögeler içeriyor. Yeniden tasarlanan agresif tamponlar, parlak siyah detaylar ve özel jantları bunlara örnek göstermek mümkün. 20 inçlik jantların standart olarak kullanıldığı ID.7 GTX Tourer'da 21 inç jant setini tercih etmek de mümkün. İç mekanda ise 12.9 inç multimedya ekranı, kırmızı dikişlerle kombinlenen koyu renk döşemeler, GTX logolarına sahip sportif koltuklar ve direksiyon simidi göze çarpıyor.

    Volkswagen ID.7 GTX Tourer, bahar aylarında Avrupa'da ön siparişe açılacak fakat fiyatı henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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