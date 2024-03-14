Yeni ID.7 GTX Tourer tanıtıldı: Volkswagen'in en güçlü station wagon'u

Volkswagen ID.7 GTX Tourer, özellikleriyle neler sunuyor❓
Sportif aile otomobili, dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoruyla toplam 335 beygir güç sunuyor. Arka akstaki 282 beygirlik motor asıl yükü üstlenirken ön taraftaki motor da 107 beygir ile ona destek oluyor. Alman üreticinin belirttiğine göre öndeki motor, sadece ihtiyaç duyulduğu anda ve bir saniyeden çok daha kısa sürede devreye giriyor. Güç aktarımı, özel bir AWD kontrolcüsü ve elektronik diferansiyel kilitleriyle sağlanıyor.
Elektrikli station wagon, yine dün tanıtılan ID.3 GTX gibi sportif ögeler içeriyor. Yeniden tasarlanan agresif tamponlar, parlak siyah detaylar ve özel jantları bunlara örnek göstermek mümkün. 20 inçlik jantların standart olarak kullanıldığı ID.7 GTX Tourer'da 21 inç jant setini tercih etmek de mümkün. İç mekanda ise 12.9 inç multimedya ekranı, kırmızı dikişlerle kombinlenen koyu renk döşemeler, GTX logolarına sahip sportif koltuklar ve direksiyon simidi göze çarpıyor.
Volkswagen ID.7 GTX Tourer, bahar aylarında Avrupa'da ön siparişe açılacak fakat fiyatı henüz belli değil.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.