Yeni ID.7 GTX Tourer tanıtıldı: Volkswagen'in en güçlü station wagon'u

Tam Boyutta Gör "Elektrikli Passat" olarak nitelendirilen ID.7'nin Tourer versiyonu, tanıtımının üzerinden çok geçmeden GTX isimli sportif versiyonla tanıştı. Yeni Volkswagen ID.7 GTX Tourer, markanın en güçlü station wagon modeli olarak karşımızda.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer, özellikleriyle neler sunuyor❓

Sportif aile otomobili, dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoruyla toplam 335 beygir güç sunuyor. Arka akstaki 282 beygirlik motor asıl yükü üstlenirken ön taraftaki motor da 107 beygir ile ona destek oluyor. Alman üreticinin belirttiğine göre öndeki motor, sadece ihtiyaç duyulduğu anda ve bir saniyeden çok daha kısa sürede devreye giriyor. Güç aktarımı, özel bir AWD kontrolcüsü ve elektronik diferansiyel kilitleriyle sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör ID.7 GTX Tourer'da standart olarak 86 kWsa'lik bataryaya yer verilmiş. Menzil değeri henüz açıklanmadı fakat standart arkadan itişli modelin aynı batarya ile 685 km'ye (WLTP) kadar mesafe kat edebildiğini biliyoruz. 200 kW maksimum DC hızlı şarj desteği, bataryanın yarım saatten daha kısa sürede yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor.

2024 Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. önce eklendi

Elektrikli station wagon, yine dün tanıtılan ID.3 GTX gibi sportif ögeler içeriyor. Yeniden tasarlanan agresif tamponlar, parlak siyah detaylar ve özel jantları bunlara örnek göstermek mümkün. 20 inçlik jantların standart olarak kullanıldığı ID.7 GTX Tourer'da 21 inç jant setini tercih etmek de mümkün. İç mekanda ise 12.9 inç multimedya ekranı, kırmızı dikişlerle kombinlenen koyu renk döşemeler, GTX logolarına sahip sportif koltuklar ve direksiyon simidi göze çarpıyor.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer, bahar aylarında Avrupa'da ön siparişe açılacak fakat fiyatı henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2024 Volkswagen ID.7 GTX Tourer tanıtıldı