Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği araçlar TÜLOMSAŞ'ın yerli vagonlarıyla taşınacak

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Alman otomotiv devi Volkswagen’den yeni fabrikasını Türkiye’ye kuracağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a göre söz konusu fabrika Manisa’da kurulacak. Hatta yöresi bile belli oldu.

Türkiye ile Almanya arasında söz konusu fabrikaya ilişkin görüşmeler devam ederken, bu konuyla alakalı yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Örneğin demiryollarının Volkswagen için hazırlanması gibi.

Geçtiğimiz günlerde fabrikanın bazı parçalarının Almanya’dan demiryoluyla Türkiye’ye getirileceği, Marmaray’ın da bu amaçla kullanılabilmesi için bir dizi çalışma yapıldığı ortaya çıkmıştı. Marmaray’ı Volkswagen’in yanı sıra diğer şirketlerin de bedelini ödemek kaydıyla kullanabileceği ifade edilmişti. Bu konuda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı da gelen bilgiler arasında.

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Bugün ortaya çıkan bir başka gelişme, Eskişehir’de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ’nin (TÜLOMSAŞ) de bazı çalışmaları olduğunu ortaya çıkardı. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, Volkswagen’in Türkiye’deki fabrikasında üreteceği sıfır araçlar, TÜLOMSAŞ’ın üreteceği çift katlı vagonlarla taşınacak. Bu sayede aynı anda, daha çok sayıda aracın banttan pazara taşınması sağlanacak.

TÜLOMSAŞ, çift katlı araç taşıma vagonu için gerekli hazırlıkları bu yılın başında tamamladı. Tasarım, üretim ve sertifikasyon aşamaları tamamlanan vagon seri üretime hazır hale geldi. 31 metre uzunluğa ve 4570 mm yüksekliğe sahip vagonda 12 araç taşınabiliyor. Bu vagonlardan otomotiv alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler yararlanabilecek.

https://www.haberturk.com/volkswagen-icin-iki-katli-vagon-haberler-2525180-ekonomi