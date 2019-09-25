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    Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği araçlar TÜLOMSAŞ'ın yerli vagonlarıyla taşınacak

    Habertürk'ün bazı kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği araçlar üretim bandından pazara TÜLOMSAŞ'ın ürettiği çift katlı araba vagonlarıyla taşınacak.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği araçlar TÜLOMSAŞ'ın yerli vagonlarıyla taşınacak
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    Alman otomotiv devi Volkswagen’den yeni fabrikasını Türkiye’ye kuracağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a göre söz konusu fabrika Manisa’da kurulacak. Hatta yöresi bile belli oldu.

    Türkiye ile Almanya arasında söz konusu fabrikaya ilişkin görüşmeler devam ederken, bu konuyla alakalı yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Örneğin demiryollarının Volkswagen için hazırlanması gibi.

    Geçtiğimiz günlerde fabrikanın bazı parçalarının Almanya’dan demiryoluyla Türkiye’ye getirileceği, Marmaray’ın da bu amaçla kullanılabilmesi için bir dizi çalışma yapıldığı ortaya çıkmıştı. Marmaray’ı Volkswagen’in yanı sıra diğer şirketlerin de bedelini ödemek kaydıyla kullanabileceği ifade edilmişti. Bu konuda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı da gelen bilgiler arasında.

    Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği araçlar TÜLOMSAŞ'ın yerli vagonlarıyla taşınacak
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    Bugün ortaya çıkan bir başka gelişme, Eskişehir’de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ’nin (TÜLOMSAŞ) de bazı çalışmaları olduğunu ortaya çıkardı. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, Volkswagen’in Türkiye’deki fabrikasında üreteceği sıfır araçlar, TÜLOMSAŞ’ın üreteceği çift katlı vagonlarla taşınacak. Bu sayede aynı anda, daha çok sayıda aracın banttan pazara taşınması sağlanacak.

    TÜLOMSAŞ, çift katlı araç taşıma vagonu için gerekli hazırlıkları bu yılın başında tamamladı. Tasarım, üretim ve sertifikasyon aşamaları tamamlanan vagon seri üretime hazır hale geldi. 31 metre uzunluğa ve 4570 mm yüksekliğe sahip vagonda 12 araç taşınabiliyor. Bu vagonlardan otomotiv alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler yararlanabilecek.



    https://www.haberturk.com/volkswagen-icin-iki-katli-vagon-haberler-2525180-ekonomi Yorum Yaz
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    FatihAsl 3 sa. en beğenilen
    bana ne faydası var, elektrik faturam düşecek mi
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    khytr89 3 sa.
    Zehirlenmeye devam, coca cola fabrikası açtı zehirledi, volkswagen fabrikası açacak zehirliycek , nerde insan sağlığına zararı kanıtlanmış firma varsa Türkiye ye geliyor.
    Zehirlenmeye devam, coca cola fabrikası açtı zehirledi, volkswagen fabrikası açacak zehirliycek , nerde insan sağlığına zararı kanıtlanmış firma varsa Türkiye y...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    interwap 28 dk.
    Bulgar vekil AB'ye mektup yazdı. Bu fabrika Türkiye'de açılmasın diye.
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    orientem 1 sa.
    Türkiye'nin üreten bir ülke olması için lojistik önemli. Güzel adımlar bunlar. Demiryollarına daha fazla yatırım yapılır umarım.
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    adrisanam 2 sa. yeni yorumcu
    E GEMICIKLER NOLCAK?
    Yanıtla +3
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    deoks 2 sa.
    “Yüzde yüz yerli” lafından vazgeçmişsiniz nihayet tebrikler.
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    al-ozaria 2 sa.
    Şahsi fikrim yerli vagon haberi biraz absürt gibi geldi. Hani x misal Mercedes kamyonun kasa/karoseri artık Türk üretimi olacak haberi gibi... Şimdi biri ordan çıkar British Motor Company'de Türk der. Evet Türk, Jaguar'da Hintli. :)
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    general4242 2 sa.
    Su anki bmc türk diye biliyorum ?
    Hatta eskiden açılımı british motor company iken su an Bornova motor company
    Geçen YouTube de izledim sanki
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    PrensMişkın 3 sa.
    Çok güzel gelişmeler bunlar
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    Musty3535123 3 sa.
    amerikadaki 10 kat emisyon yayan araçlarda mı bu vagonlarla Türkiye ye taşınıcakmış ??
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    khytr89 3 sa.
    Zehirlenmeye devam, coca cola fabrikası açtı zehirledi, volkswagen fabrikası açacak zehirliycek , nerde insan sağlığına zararı kanıtlanmış firma varsa Türkiye ye geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    adrisanam 2 sa. yeni yorumcu khytr89
    honda bıle kactı ulkeden
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    FatihAsl 3 sa. en beğenilen
    bana ne faydası var, elektrik faturam düşecek mi
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Rachsuchtig 1 sa. FatihAsl
    Bu ülkede yapılan en küçük şeyin dahi sana faydası olmak zorunda değil. Bu ülkede yaşayan tek insan sen değilsin.
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    por favor 3 sa.
    Lokomotifden bahsedilse motoru yerli değil yeaaa mesajları yağardı.
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    volkswagen türkiye fabrika, tülomsaş ve
    6 etiket daha yerli vagon demiryolu çift katlı vagon Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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