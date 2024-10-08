Demiryollarında taşınabilir güneş panelleri dönemi başladı

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Tam Boyutta Gör İsviçre Federal Ulaştırma Ofisi (FOT), ülkenin ilk taşınabilir güneş enerjisi santralinin demiryolu hattı üzerinde kurulması için izin verdi. Bu yenilikçi proje, Neuchâtel kantonundaki 100 metrelik bir demiryolu hattında kurulacak. İlgili kurulum ise İsviçreli girişim Sun-ways tarafından gerçekleştirilecek.

Sun-ways, 2025 yılında hayata geçirilecek bu pilot projede her biri 380 W gücünde 48 panelden oluşan ve toplamda 18 kW kapasiteye sahip bir fotovoltaik (PV) sistemi kurmayı planlıyor. Toplam maliyeti 621,800 Euro (yaklaşık 685,920 $) olan proje, üretilen elektriği yerel şebekeye aktaracak.

Demiryollarından güneş enerjisi elde edilecek

Tam Boyutta Gör Bu farklı güneş enerjisi santrali fikri ilk kez 2023 yılında gündeme geldiğinde FOT tarafından, teknolojinin teknik referanslarının bulunmaması nedeniyle geçici olarak reddedilmişti. Ancak Sun-ways, iki profesöre bağımsız bir değerlendirme yaptırarak projeyi yeniden gündeme taşıdı. Ayrıca, büyük ölçekli demiryolu mühendisliği projelerinde uzman olan Geste Engineering, sistemin teknik ve güvenlik analizini gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, santralin demiryolu hattının güvenlik kriterlerine tamamen uygun olduğu tespit edildi.

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Sun-ways, Alpler'deki güneş enerjisi santrali tartışmalarına karşı, demiryolu hattı üzerine kurulan bu sistemin, kullanılmayan alanları değerlendiren ve tren trafiğini engellemeyen bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Şirket, bu projenin hem demiryolu bakımı hem de denetim çalışmalarını aksatmadan sürdürülebileceğini vurguluyor.

Projede kullanılan güneş panelleri, manuel ya da özel olarak tasarlanmış bir demiryolu makinesiyle kurulabilecek. İsviçreli demiryolu bakım uzmanı Scheuchzer SA tarafından geliştirilen makine, günde 1.000 m²'ye kadar güneş paneli kurulumunu gerçekleştirebilecek. Ayrıca, sistemin taşınabilir olması, gerektiğinde bakım çalışmaları için kolayca sökülebilmesini sağlıyor. Kurulacak pilot tesis ile Sun-ways’in argümanlarının doğruluğu tespit edilirken aynı zamanda büyük ölçekli uygulamaların fizibilitesi yapılmış olunacak.

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