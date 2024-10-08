Demiryollarında taşınabilir güneş panelleri dönemi başladı

Sun-ways, 2025 yılında hayata geçirilecek bu pilot projede her biri 380 W gücünde 48 panelden oluşan ve toplamda 18 kW kapasiteye sahip bir fotovoltaik (PV) sistemi kurmayı planlıyor. Toplam maliyeti 621,800 Euro (yaklaşık 685,920 $) olan proje, üretilen elektriği yerel şebekeye aktaracak.
Demiryollarından güneş enerjisi elde edilecek
Sun-ways, Alpler'deki güneş enerjisi santrali tartışmalarına karşı, demiryolu hattı üzerine kurulan bu sistemin, kullanılmayan alanları değerlendiren ve tren trafiğini engellemeyen bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Şirket, bu projenin hem demiryolu bakımı hem de denetim çalışmalarını aksatmadan sürdürülebileceğini vurguluyor.
Projede kullanılan güneş panelleri, manuel ya da özel olarak tasarlanmış bir demiryolu makinesiyle kurulabilecek. İsviçreli demiryolu bakım uzmanı Scheuchzer SA tarafından geliştirilen makine, günde 1.000 m²'ye kadar güneş paneli kurulumunu gerçekleştirebilecek. Ayrıca, sistemin taşınabilir olması, gerektiğinde bakım çalışmaları için kolayca sökülebilmesini sağlıyor. Kurulacak pilot tesis ile Sun-ways’in argümanlarının doğruluğu tespit edilirken aynı zamanda büyük ölçekli uygulamaların fizibilitesi yapılmış olunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.