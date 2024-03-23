Şaka değil, “Ay demiryolu” için ilk adım atıldı

Tam Boyutta Gör Şu bir gerçek; NASA ve diğer uzay ajansları astronotların Ay’da yaşamasını ve orada kalıcı bir üssün kurulmasını istiyor. Ancak bunun için Ay’da enerji, ulaşım ve iletişim gibi bariyerlerin aşılması gerekiyor. Bu bağlamda ABD Savunma Bakanlığı'nın araştırma kurumu DARPA, Ay’da insanların nasıl uzun bir süre yaşayacağını ve bu ekonominin nasıl geliştirileceğini bulmakla görevlendirildi. Şimdi ise DARPA, ABD'li havacılık ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman ile bir Ay demiryolu anlaşması imzaladı.

Ay demiryolu için araştırmalar başladı

DARPA, Northrop Grumman'ı bir Ay demiryolu konsepti geliştirmesi için görevlendirdi. Northrop Grumman, yaptığı açıklamada, proje eğer gerçekleşirse bu demiryolunun Ay’da insanları, malzemeleri ve ticari kargoları taşıyacağını söyledi. Firma demiryolunu inşa etmeyecek ancak bunun fiziksel ve mali açıdan mümkün olup olmadığını araştıracak. DARPA, ilgili araştırma ve geliştirmeleri 10 Yıllık Ay Mimarisi (LunA-10) çalışması kapsamında gerçekleştirecek.

Ay demiryolu fikri çok uçuk bir fikir gibi görünse de aslında arkasında çok sağlam ve ayakları yere basan bir mantık bulunuyor. İlk astronotlar 1969'da Sessizlik Denizi’ne inerken bile Ay’da kalıcı bir insan varlığının sürdürülebilmesi için bir altyapıya ihtiyaç duyulacağı anlaşılmıştı. Buna su buzu madenleri, nükleer enerji santralleri, fabrikalar ve demiryolları da dahil.

Bu, basit bir bilim kurgu değil

Tam Boyutta Gör Bu ihtiyaçlar da aslında Ay’ın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Evet, Ay gezegenimize göre küçük olsa da aslında oldukça büyük bir kara parçası; Ay’in yüzölçümü 38 milyon kilometre kare civarındayken Afrika ise 30 milyon kilometre kare civarında. Yani kalıcı bir yerleşim yeri için kesinlikle ulaşım altyapısı şart.

Bu noktada geleneksel demiryolları veya maglev sistemleri oldukça mantıklı görünüyor. Özellikle manyetik demiryolu fikri daha da mantıklı zira Ay’ın en büyük sorunu olan tozu yapılardan ve insanlardan uzaklaştırabilir. Bilindiği üzere Ay tozu veya toprağı aşındırıcıdır. Northrop Grumman, böylesi bir Ay demiryolu ağı kurmak için gereken sistemleri, kaynakları, öngörülebilir maliyetleri, riskleri tespit etmek ayrıca demiryolu hattının inşası, denetimi, bakımı ve onarımı gibi konulara cevap bulmak için görevlendirildi.

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Tüm bunlar kulağa bilim kurgu gibi gelse de aslında ulaşılamaz hedefler değiller. NASA'nın Artemis programı 2022'de Ay’ın etrafını insansız olarak dolaşarak başladı. 2025’te ise benzer bir turun insanlı olarak yapılması, 2026’da ise insanlı inişin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Programın nihai amacı ise Ay'a ve Mars'a astronotlar göndererek Güneş sisteminin ticari olarak kullanılmasına zemin hazırlamak.

Bir yandan da ticari özel girişimler Ay'da maden çıkarmanın yollarını aramaya başladılar bile. Interlune adlı girişim Ay'da bol miktarda bulunan bir helyum izotopu olan helyum-3'ü toplamak istiyor. Rusya ve Çin, 2035’e kadar Ay'da nükleer reaktör inşa etmeyi hedefliyor. Benzer planlar Rolls-Royce tarafında da yürütülüyor.

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