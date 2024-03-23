Şaka değil, “Ay demiryolu” için ilk adım atıldı

Ay demiryolu için araştırmalar başladı
DARPA, Northrop Grumman'ı bir Ay demiryolu konsepti geliştirmesi için görevlendirdi. Northrop Grumman, yaptığı açıklamada, proje eğer gerçekleşirse bu demiryolunun Ay’da insanları, malzemeleri ve ticari kargoları taşıyacağını söyledi. Firma demiryolunu inşa etmeyecek ancak bunun fiziksel ve mali açıdan mümkün olup olmadığını araştıracak. DARPA, ilgili araştırma ve geliştirmeleri 10 Yıllık Ay Mimarisi (LunA-10) çalışması kapsamında gerçekleştirecek.
Ay demiryolu fikri çok uçuk bir fikir gibi görünse de aslında arkasında çok sağlam ve ayakları yere basan bir mantık bulunuyor. İlk astronotlar 1969'da Sessizlik Denizi’ne inerken bile Ay’da kalıcı bir insan varlığının sürdürülebilmesi için bir altyapıya ihtiyaç duyulacağı anlaşılmıştı. Buna su buzu madenleri, nükleer enerji santralleri, fabrikalar ve demiryolları da dahil.
Bu, basit bir bilim kurgu değil
Bu noktada geleneksel demiryolları veya maglev sistemleri oldukça mantıklı görünüyor. Özellikle manyetik demiryolu fikri daha da mantıklı zira Ay’ın en büyük sorunu olan tozu yapılardan ve insanlardan uzaklaştırabilir. Bilindiği üzere Ay tozu veya toprağı aşındırıcıdır. Northrop Grumman, böylesi bir Ay demiryolu ağı kurmak için gereken sistemleri, kaynakları, öngörülebilir maliyetleri, riskleri tespit etmek ayrıca demiryolu hattının inşası, denetimi, bakımı ve onarımı gibi konulara cevap bulmak için görevlendirildi.
Tüm bunlar kulağa bilim kurgu gibi gelse de aslında ulaşılamaz hedefler değiller. NASA'nın Artemis programı 2022'de Ay’ın etrafını insansız olarak dolaşarak başladı. 2025’te ise benzer bir turun insanlı olarak yapılması, 2026’da ise insanlı inişin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Programın nihai amacı ise Ay'a ve Mars'a astronotlar göndererek Güneş sisteminin ticari olarak kullanılmasına zemin hazırlamak.
Bir yandan da ticari özel girişimler Ay'da maden çıkarmanın yollarını aramaya başladılar bile. Interlune adlı girişim Ay'da bol miktarda bulunan bir helyum izotopu olan helyum-3'ü toplamak istiyor. Rusya ve Çin, 2035’e kadar Ay'da nükleer reaktör inşa etmeyi hedefliyor. Benzer planlar Rolls-Royce tarafında da yürütülüyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/northrop-grumman-railroad-concept-moon https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-to-develop-concept-for-lunar-railroad Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.