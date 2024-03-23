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    Şaka değil, “Ay demiryolu” için ilk adım atıldı

    Ay’da bir demiryolunun olması fikri bile bilim kurgunun sınırlarını zorluyor olsa da Northrop Grumman ve DARPA, bunun için bir sözleşme imzaladıklarını duyurdular.
    Şaka değil, “Ay demiryolu” için ilk adım atıldı Tam Boyutta Gör
    Şu bir gerçek; NASA ve diğer uzay ajansları astronotların Ay’da yaşamasını ve orada kalıcı bir üssün kurulmasını istiyor. Ancak bunun için Ay’da enerji, ulaşım ve iletişim gibi bariyerlerin aşılması gerekiyor. Bu bağlamda ABD Savunma Bakanlığı'nın araştırma kurumu DARPA, Ay’da insanların nasıl uzun bir süre yaşayacağını ve bu ekonominin nasıl geliştirileceğini bulmakla görevlendirildi. Şimdi ise DARPA, ABD'li havacılık ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman ile bir Ay demiryolu anlaşması imzaladı.

    Ay demiryolu için araştırmalar başladı

    DARPA, Northrop Grumman'ı bir Ay demiryolu konsepti geliştirmesi için görevlendirdi. Northrop Grumman, yaptığı açıklamada, proje eğer gerçekleşirse bu demiryolunun Ay’da insanları, malzemeleri ve ticari kargoları taşıyacağını söyledi. Firma demiryolunu inşa etmeyecek ancak bunun fiziksel ve mali açıdan mümkün olup olmadığını araştıracak. DARPA, ilgili araştırma ve geliştirmeleri 10 Yıllık Ay Mimarisi (LunA-10) çalışması kapsamında gerçekleştirecek.

    Ay demiryolu fikri çok uçuk bir fikir gibi görünse de aslında arkasında çok sağlam ve ayakları yere basan bir mantık bulunuyor. İlk astronotlar 1969'da Sessizlik Denizi’ne inerken bile Ay’da kalıcı bir insan varlığının sürdürülebilmesi için bir altyapıya ihtiyaç duyulacağı anlaşılmıştı. Buna su buzu madenleri, nükleer enerji santralleri, fabrikalar ve demiryolları da dahil.

    Bu, basit bir bilim kurgu değil

    Şaka değil, “Ay demiryolu” için ilk adım atıldı Tam Boyutta Gör
    Bu ihtiyaçlar da aslında Ay’ın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Evet, Ay gezegenimize göre küçük olsa da aslında oldukça büyük bir kara parçası; Ay’in yüzölçümü 38 milyon kilometre kare civarındayken Afrika ise 30 milyon kilometre kare civarında. Yani kalıcı bir yerleşim yeri için kesinlikle ulaşım altyapısı şart.

    Bu noktada geleneksel demiryolları veya maglev sistemleri oldukça mantıklı görünüyor. Özellikle manyetik demiryolu fikri daha da mantıklı zira Ay’ın en büyük sorunu olan tozu yapılardan ve insanlardan uzaklaştırabilir. Bilindiği üzere Ay tozu veya toprağı aşındırıcıdır. Northrop Grumman, böylesi bir Ay demiryolu ağı kurmak için gereken sistemleri, kaynakları, öngörülebilir maliyetleri, riskleri tespit etmek ayrıca demiryolu hattının inşası, denetimi, bakımı ve onarımı gibi konulara cevap bulmak için görevlendirildi.

    Tüm bunlar kulağa bilim kurgu gibi gelse de aslında ulaşılamaz hedefler değiller. NASA'nın Artemis programı 2022'de Ay’ın etrafını insansız olarak dolaşarak başladı. 2025’te ise benzer bir turun insanlı olarak yapılması, 2026’da ise insanlı inişin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Programın nihai amacı ise Ay'a ve Mars'a astronotlar göndererek Güneş sisteminin ticari olarak kullanılmasına zemin hazırlamak.

    Bir yandan da ticari özel girişimler Ay'da maden çıkarmanın yollarını aramaya başladılar bile. Interlune adlı girişim Ay'da bol miktarda bulunan bir helyum izotopu olan helyum-3'ü toplamak istiyor. Rusya ve Çin, 2035’e kadar Ay'da nükleer reaktör inşa etmeyi hedefliyor. Benzer planlar Rolls-Royce tarafında da yürütülüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/northrop-grumman-railroad-concept-moon https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-to-develop-concept-for-lunar-railroad
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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