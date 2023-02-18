Volla Phone X23 piyasaya sürüldü: Android yok, Google yok

Cihaz müşterilere Volla OS veya Ubuntu Touch yüklü olmak üzere iki farklı şekilde sunuluyor. Fiyat ise 522 Avro olarak açıklandı. Şirket şu anda ön siparişleri alıyor ve teslimatların Mayıs 2023'te başlaması planlanıyor. Volla OS'li versiyon çoğu Android uygulamasıyla uyumluyken Ubuntu Touch ise uyumlu değil.
Sağlamlığıyla da ön plana çıkıyor
Volla Phone X23'ün kasasının içinde MediaTek Helio G99 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB dahili flash bellek bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 6.1 inç HD+ ekran (1560 x 720 piksel), 16MP ön kamera, çift ana kamera (48 ve 8MP), 30W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj özellikli 5000mAh pil yer alıyor. Boyutları 160.9 x 80 x 12.2 mm ve akıllı telefon 270 gram ağırlığında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah