Volla Phone X23 piyasaya sürüldü: Android yok, Google yok

Tam Boyutta Gör Alman Hallo Welt Systeme şirketi Volla Phone serisinde yeni bir akıllı telefon tanıttı. Volla Phone X23, önceki modeller gibi Google ekosistemini kullanmıyor ve açık kaynaklı bir işletim sistemine sahip.

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Cihaz müşterilere Volla OS veya Ubuntu Touch yüklü olmak üzere iki farklı şekilde sunuluyor. Fiyat ise 522 Avro olarak açıklandı. Şirket şu anda ön siparişleri alıyor ve teslimatların Mayıs 2023'te başlaması planlanıyor. Volla OS'li versiyon çoğu Android uygulamasıyla uyumluyken Ubuntu Touch ise uyumlu değil.

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Sağlamlığıyla da ön plana çıkıyor

Volla Phone X23'ün kasasının içinde MediaTek Helio G99 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB dahili flash bellek bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 6.1 inç HD+ ekran (1560 x 720 piksel), 16MP ön kamera, çift ana kamera (48 ve 8MP), 30W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj özellikli 5000mAh pil yer alıyor. Boyutları 160.9 x 80 x 12.2 mm ve akıllı telefon 270 gram ağırlığında.

Tam Boyutta Gör Volla Phone X23, aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı MIL-STD-810H standardını karşılayan ve su ve toz korumasına (IP68) sahip sağlam bir akıllı telefon. Ayrıca cihazın pili, özel aletlere ihtiyaç duyulmadan değiştirilebiliyor.

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