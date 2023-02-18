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    Volla Phone X23 piyasaya sürüldü: Android yok, Google yok

    Almanlar, aralarından seçim yapabileceğiniz iki işletim sistemine sahip yeni Volla Phone X23 akıllı telefon modelini satışa sundu. Cihazda Android işletim sistemi ve Google hizmetleri yer almıyor.
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    Volla Phone X23 piyasaya sürüldü: Android yok, Google yok Tam Boyutta Gör
    Alman Hallo Welt Systeme şirketi Volla Phone serisinde yeni bir akıllı telefon tanıttı. Volla Phone X23, önceki modeller gibi Google ekosistemini kullanmıyor ve açık kaynaklı bir işletim sistemine sahip.

    Cihaz müşterilere Volla OS veya Ubuntu Touch yüklü olmak üzere iki farklı şekilde sunuluyor. Fiyat ise 522 Avro olarak açıklandı. Şirket şu anda ön siparişleri alıyor ve teslimatların Mayıs 2023'te başlaması planlanıyor. Volla OS'li versiyon çoğu Android uygulamasıyla uyumluyken Ubuntu Touch ise uyumlu değil.

    Volla Phone X23 piyasaya sürüldü: Android yok, Google yok Tam Boyutta Gör

    Sağlamlığıyla da ön plana çıkıyor

    Volla Phone X23'ün kasasının içinde MediaTek Helio G99 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB dahili flash bellek bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 6.1 inç HD+ ekran (1560 x 720 piksel), 16MP ön kamera, çift ana kamera (48 ve 8MP), 30W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj özellikli 5000mAh pil yer alıyor. Boyutları 160.9 x 80 x 12.2 mm ve akıllı telefon 270 gram ağırlığında.

    Volla Phone X23 piyasaya sürüldü: Android yok, Google yok Tam Boyutta Gör
    Volla Phone X23, aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı MIL-STD-810H standardını karşılayan ve su ve toz korumasına (IP68) sahip sağlam bir akıllı telefon. Ayrıca cihazın pili, özel aletlere ihtiyaç duyulmadan değiştirilebiliyor.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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