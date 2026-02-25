Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volvo EX30'un daha ucuz versiyonu tanıtıldı: 339 km menzil

    Volvo EX30 yeni model yılında daha uygun fiyatlı 110 kW motor seçeneği, 339 km’ye varan menzil, V2L özelliği ve premium iç mekân güncellemeleriyle iddiasını güçlendiriyor.

    Volvo EX30, yeni model yılına kapsamlı güncellemelerle giriyor. Buna giriş seviyesinde yer alan daha ucuz versiyon da dahil. Daha premium iç mekân seçenekleri, genişletilen Black Edition paketi ve Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi artık ürün gamında yer alıyor. Ayrıca yaz aylarında yayınlanacak kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleriyle kullanıcı deneyimi daha sezgisel hale gelecek. Bu güncellemelerin bir kısmı mevcut EX30 sahiplerine de ücretsiz olarak sunulacak.

    339 km menzilli yeni Volvo EX30

    Volvo EX30'un daha ucuz versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Volvo EX30'un yeni giriş seviye güç ünitesi 110 kW (150 PS) güç üretiyor ve 51 kWsa batarya ile 339 km menzil sunuyor. Günlük kullanım odaklı bu versiyonun yanı sıra daha uzun yol yapanlar için 69 kWsa batarya seçeneğiyle menzil 476 km’ye kadar çıkıyor. Mevcut motor seçenekleriyle birlikte EX30 artık daha geniş bir konfigürasyon esnekliği sunuyor.

    Teknoloji tarafında en dikkat çekici yeniliklerden biri Vehicle-to-Load (V2L) özelliği. Donanım altyapısı hazır olan sistem sayesinde EX30’un bataryasında depolanan enerji harici cihazlara aktarılabiliyor. Elektrikli bisiklet şarj etmekten kamp ekipmanlarını veya elektrikli el aletlerini çalıştırmaya kadar farklı kullanım senaryoları mümkün. V2L ve yeni kullanıcı arayüzü güncellemeleri yaz aylarında OTA üzerinden hem yeni hem mevcut kullanıcılara sunulacak.

    Volvo EX30'un daha ucuz versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Multimedya sisteminde yapılan arayüz güncellemesiyle ayarlar ve temel kontroller yeniden tasarlandı. Sürücünün en sık kullandığı fonksiyonlara daha hızlı erişim sağlanırken, özelleştirilebilir içerik çubuğu sayesinde sistem sürüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek özellikleri tahmin ederek öne çıkarabiliyor ya da kullanıcı sabit kısayollar belirleyebiliyor.

    Yeni versiyon, Volvo EX30'un 38 bin euro civarındaki fiyatını 33 bin euro dolaylarına çekmeyi başarıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hacklenen telefon nasıl düzeltilir audi q5 kronik sorunları sigma klima hangi markanın yan ürünü tesla kullanıcı yorumları aura klima yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum