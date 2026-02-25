Volvo EX30'un daha ucuz versiyonu tanıtıldı: 339 km menzil

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Volvo EX30, yeni model yılına kapsamlı güncellemelerle giriyor. Buna giriş seviyesinde yer alan daha ucuz versiyon da dahil. Daha premium iç mekân seçenekleri, genişletilen Black Edition paketi ve Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi artık ürün gamında yer alıyor. Ayrıca yaz aylarında yayınlanacak kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleriyle kullanıcı deneyimi daha sezgisel hale gelecek. Bu güncellemelerin bir kısmı mevcut EX30 sahiplerine de ücretsiz olarak sunulacak.

339 km menzilli yeni Volvo EX30

Tam Boyutta Gör Volvo EX30'un yeni giriş seviye güç ünitesi 110 kW (150 PS) güç üretiyor ve 51 kWsa batarya ile 339 km menzil sunuyor. Günlük kullanım odaklı bu versiyonun yanı sıra daha uzun yol yapanlar için 69 kWsa batarya seçeneğiyle menzil 476 km’ye kadar çıkıyor. Mevcut motor seçenekleriyle birlikte EX30 artık daha geniş bir konfigürasyon esnekliği sunuyor.

Teknoloji tarafında en dikkat çekici yeniliklerden biri Vehicle-to-Load (V2L) özelliği. Donanım altyapısı hazır olan sistem sayesinde EX30’un bataryasında depolanan enerji harici cihazlara aktarılabiliyor. Elektrikli bisiklet şarj etmekten kamp ekipmanlarını veya elektrikli el aletlerini çalıştırmaya kadar farklı kullanım senaryoları mümkün. V2L ve yeni kullanıcı arayüzü güncellemeleri yaz aylarında OTA üzerinden hem yeni hem mevcut kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Multimedya sisteminde yapılan arayüz güncellemesiyle ayarlar ve temel kontroller yeniden tasarlandı. Sürücünün en sık kullandığı fonksiyonlara daha hızlı erişim sağlanırken, özelleştirilebilir içerik çubuğu sayesinde sistem sürüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek özellikleri tahmin ederek öne çıkarabiliyor ya da kullanıcı sabit kısayollar belirleyebiliyor.

Yeni versiyon, Volvo EX30'un 38 bin euro civarındaki fiyatını 33 bin euro dolaylarına çekmeyi başarıyor.

