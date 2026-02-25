Volvo EX30'un daha ucuz versiyonu tanıtıldı: 339 km menzil

Volvo EX30, yeni model yılına kapsamlı güncellemelerle giriyor. Buna giriş seviyesinde yer alan daha ucuz versiyon da dahil. Daha premium iç mekân seçenekleri, genişletilen Black Edition paketi ve Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi artık ürün gamında yer alıyor. Ayrıca yaz aylarında yayınlanacak kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleriyle kullanıcı deneyimi daha sezgisel hale gelecek. Bu güncellemelerin bir kısmı mevcut EX30 sahiplerine de ücretsiz olarak sunulacak.
339 km menzilli yeni Volvo EX30
Teknoloji tarafında en dikkat çekici yeniliklerden biri Vehicle-to-Load (V2L) özelliği. Donanım altyapısı hazır olan sistem sayesinde EX30’un bataryasında depolanan enerji harici cihazlara aktarılabiliyor. Elektrikli bisiklet şarj etmekten kamp ekipmanlarını veya elektrikli el aletlerini çalıştırmaya kadar farklı kullanım senaryoları mümkün. V2L ve yeni kullanıcı arayüzü güncellemeleri yaz aylarında OTA üzerinden hem yeni hem mevcut kullanıcılara sunulacak.
Yeni versiyon, Volvo EX30'un 38 bin euro civarındaki fiyatını 33 bin euro dolaylarına çekmeyi başarıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: