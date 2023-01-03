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    Volvo, otopilot geliştiricisi Zenseact'in tamamını satın aldı

    İsveçli otomotiv devi Volvo, otonom sürüş yazılımı konusunda faaliyet gösteren Zenseact'in hisselerinin %100'ünü satın aldığını duyurdu.                        
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    Volvo, otopilot geliştiricisi Zenseact'in tamamını satın aldı Tam Boyutta Gör

    Volvo, otonom sürüş sistemleri geliştiren Zenseact'in hisselerinin %100'ünü satın aldı. Zenseact zaten daha önce Volvo'nun bir yan kuruluşuydu. İsveçliler kalan %13.5'lik hisseyi de ECARX'ten satın alarak firmayı tamamen bünyesine kattı.

    Zenseact bağımsız olarak faaliyet göstermeye ve daha önce yaptığı gibi otopilot teknolojileri geliştirmeye devam edecek. Şirketin çözümlerini sadece Volvo değil pazardaki diğer markalar da araçlarında kullanabilecek. Zenseact ve önceki hisse sahibi ECARX arasındaki iş birliği planlandığı gibi devam edecek.

    Volvo, otopilot geliştiricisi Zenseact'in tamamını satın aldı Tam Boyutta Gör

    Ride Pilot sistemine katkıda bulundu

    İsveçli otomobil devi bir yıl önce CES'te Ride Pilot sistemini tanıtmıştı. Hatta seri üretime tamamen hazır olduğu bildirildi. Volvo'ya bu otonom sürüş teknolojisini geliştirme konusunda Zenseact ve lidar sağlayıcısı Luminar yardımcı oldu.

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