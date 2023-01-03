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Volvo, otonom sürüş sistemleri geliştiren Zenseact'in hisselerinin %100'ünü satın aldı. Zenseact zaten daha önce Volvo'nun bir yan kuruluşuydu. İsveçliler kalan %13.5'lik hisseyi de ECARX'ten satın alarak firmayı tamamen bünyesine kattı.

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Zenseact bağımsız olarak faaliyet göstermeye ve daha önce yaptığı gibi otopilot teknolojileri geliştirmeye devam edecek. Şirketin çözümlerini sadece Volvo değil pazardaki diğer markalar da araçlarında kullanabilecek. Zenseact ve önceki hisse sahibi ECARX arasındaki iş birliği planlandığı gibi devam edecek.

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Ride Pilot sistemine katkıda bulundu

İsveçli otomobil devi bir yıl önce CES'te Ride Pilot sistemini tanıtmıştı. Hatta seri üretime tamamen hazır olduğu bildirildi. Volvo'ya bu otonom sürüş teknolojisini geliştirme konusunda Zenseact ve lidar sağlayıcısı Luminar yardımcı oldu.

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Volvo, otopilot geliştiricisi Zenseact'in tamamını satın aldı