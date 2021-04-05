VPN nedir? Hızlı VPN'e neden ihtiyaç duyarız?

Tam Boyutta Gör

Virtual private network yani sanal özel ağ anlamına gelen VPN, internet trafiğinizi şifreleyen ve çevrimiçi kimliğinizi koruyan bir hizmet olarak tanımlanabilir. Özellikle internet erişimine engel getirilen ülkelerde oldukça popüler olan VPN hizmeti uzun süredir kullanılıyor.

Hiç kimse internet üzerinden izlenmeyi istemez. İnternet kullanıcılarının VPN'e ihtiyaç duyma nedenlerinin başında gizlilik gelir. Güvende kalmak için iyi bir VPN hizmeti kullanmak isteyenlerin yüzlerce alternatif arasından en iyisini bulmak için çaba sarf etmesi gerekiyor. Zira bunun için bazı kriterler mevcut.

VPN nedir? önce buna açıklık getirelim. VPN hizmetleri sizin için internet üzerinden şifreli bir “tünel” oluşturur. Bu sayede internet trafiğiniz hiç kimsenin içine bakamayacağı bu tünelin içinden akar. Yani verilerinizi ve etkinliklerinizi meraklı gözlerden korumuş olursunuz. İnternet kullanıcıları ayrıca VPN hizmetlerini engellenmiş web sitelerine erişim sağlamak için de kullanırlar.

VPN kullanarak IP adresinizi bir anlamda maskelemiş olursunuz. Böylelikle dünyanın herhangi bir ülkesinden bağlanıyormuşsunuz gibi internette gezinebilirsiniz. Bu aynı zamanda konumunuzu gizlemenize de yardımcı olur. İyi bir VPN hizmeti herkese açık Wi-Fi ağlarını kullanırken verilerinizin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilme riskini en aza indirir.

İlginizi Çekebilir

20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı

Çevrimiçi oyun oynamayı sevenler bulundukları bölgede engellenmiş oyunlara erişim sağlamak için VPN hizmetlerine baş vurabilirler. Bununla birlikte seyehat durumundaysanız interneti sanki hâlâ yaşadığınız ülkedeymişsiniz gibi kullanabilirsiniz. VPN kullanmak Netflix, Hulu, Amazon ve HBO gibi popüler platformların coğrafi kısıtlamalarını aşmanıza da olanak sağlar.

VPN hizmeti seçiminde fiyat kadar sunulan hız da önemlidir. Çünkü kesintisiz oyun ve video akışı sağlanması için bu şart. İnternet trafiğinizin VPN sunucusu üzerinden gerçekleştirmesi potansiyel gecikme anlamına geliyor. Dolayısı ile bu ağlarda internet hızınız normalden daha düşük olacaktır. Hızlı VPN hizmeti arayışınızda göz önünde bulundurmanız gereken bazı temel kriterler var. Bağlanmak istediğiniz sunucu ile aranızdaki mesafe ne kadar artarsa hız da bir o kadar olumsuz etkilenecektir.

Hızlı VPN için özellikle yüksek hızlı sunuculara sahip hizmetler tercih edilmeli. Sunucu çeşitliliğinin çok olması ile birlikte size yakın sunucuların performansı da son derece önem taşıyor. Zira sunucunun yakın olması gecikme süresinin düşmesi demek. İnternet üzerinden yapacağınız küçük bir arama ile VPN hizmetlerinin detaylı karşılaştırmalarına ulaşabilirsiniz. Hızlı VPN'e ulaşma konusunda bu içeriklerin size çok faydası olacaktır.

Çoğu VPN hizmeti Windows, Mac, Android, Linux ve iOS gibi ana platformları desteklese de, bazı VPN'ler tüm platformlarda kullanılamıyor. Seçim yaparken bunu göz önünde bulundurmanız size avantaj sağlayacaktır. Örneğin Windows bilgisayarınız varsa fakat bir iPhone kullanıyorsanız satın alacağınız VPN hizmetinin bu iki platform için de kullanılabilir olduğundan emin olarak hareket edin.

VPN'lerde aynı anda bağlanabilecek cihaz sayısı konusunda kısıtlamalar olabilir. Bazı VPN'ler sınırsız cihaza izin verirken bazıları bunu belirli sayıda cihazla sınırlayabilir. Karar aşamasında göz önünde bulundurmanız gereken noktalardan biri de bu. Satın almayı düşündüğünüz VPN hizmetinin kullanıcı arayüzünü de araştırın. Teknoloji ile çok içli dışlı değilseniz daha basit ve kullanıcı dostu arayüz sizi yormayacaktır. Seçim kriterleriniz arasında bu da olsun.

VPN hizmetlerinde para iade garantisi çok önemli. Hiç kimse memnun kalmadığı bir hizmete boşa para vermek istemez. Satın alacağınız VPN hizmetinin sizin için doğru tercih olmadığını anladığınız anda ödediğiniz parayı geri alarak aboneliğinizi sonlandırabilmelisiniz.

Günümüzde birçok VPN hizmeti %100 para iade garantisi sunuyor. Seçiminizi para iadesi garantili bir şirketten yana kullanırsanız memnun kalmazsanız size sunulan süre çerçevesinde aboneliğinizi sonlandırarak zarar etmemiş olursunuz. Hatta "ücretsiz deneme" olanağı varsa abone olmadan önce VPN hizmetin kalitesini kontrol edin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.