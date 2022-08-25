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    Vuzix Blade 2 akıllı gözlük tanıtıldı

    Vuzix Blade 2 akıllı gözlük HD kamera, Qualcomm işlemci, Android 11, çift bant Wi-Fi, 40GB dahili kapasite, stereo hoparlör, gürültü engelleyici mikrofon özellikleri sunuyor. 
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    Vuzix Blade 2
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    Faaliyetlerin harici kaynaktan video oynatabilen gözlükler ile başlayan Vuzix firması bugün akıllı gözlük geliştiren sayılı firmalardan birisi haline geldi. Vuzix Blade 2 akıllı gözlük bu sınıfın ulaştığı son aşamayı temsil ediyor.

    Vuzix Blade 2 özellikleri ve fiyatı

    Akıllı gözlük sektörü bugün kısıtlı bir kitleye hitap ediyor zira hem oldukça maliyetli hem de kullanım süresi sorunu bir türlü çözülemedi. Haliyle biraz daha kurumsal müşterilerin tercih ettiği bir ürün haline geldi. Vuzix ise yıllardır bu sınıfa katkı yapmaya çalışıyor.

    Vuzix Blade 2 firmanın 2018 yılında çıkardığı orijinal Blade gözlüğünün devamı niteliğinde. Aynı tasarımı temel alan gözlüğün sağ tarafında 24-bit renk destekli yansıtma yapabilen görsel modül yer alıyor. Sol tarafta ise HD kamera yer alıyor. Gözlük camları görüş açısını kapatmayacak şekilde tasarlanmış ve numaralı olarak da ayarlanabiliyor.

    40GB dahili belleğe sahip olan gözlük çift bant Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını kullanıyor. Yüksek performanslı Qualcomm işlemcisi yanında Android 11 işletim sistemi sunuluyor. Stereo hoparlör ve gürültü engelleyici mikrofonların da unutulmadığı Vuzix Blade 2 akıllı gözlük 1300$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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