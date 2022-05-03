VW ve BP, EV şarj cihazları için ortaklık kurdu

VW ve BP, elektrikli araçlar için hızlı şarj noktaları konusunda birlikte çalışacaklarını duyurdular. Avrupa genelinde EV'ler için hızlı şarj ağı kurulması hedeflenen ortaklık kapsamında ilk şarj ünitesi Almanya'nın Düsseldorf şehrinde kullanıma sunuldu.
Gelecek hedefleri için önemli ortaklık
Volkswagen Group ve British Petroleum(BP), 24 ay içinde Almanya ve Birleşik Krallık'ta 4.000'e kadar şarj noktasını kullanıma sunmak için birlikte çalışacaklar. Ortaklık ayrıca 2024'ün sonuna kadar Avrupa genelinde toplam 8 bin şarj noktasını erişime sunmayı da içeriyor.
Volkswagen'in Flexpole 150 kW şarj cihazları, düşük voltajlı bir şebekeye doğrudan bağlanabilmesi sayesinde özel bir trafo merkezi ve maliyetli inşaat işi gereksinimini ortadan kaldırarak kurulum sürelerini ve maliyetlerini azaltıyor. Ayrıca EV'nin modeline bağlı olarak 10 dakikalık şarjla 160 km'ye kadar menzil sunabiliyor.
BP istasyonlarına entegre edilecek olan hızlı şarj noktalarının konumları hem VW grubu otomobillerindeki (Seat ve Skoda dahil) hem de VW'lerdeki araç içi gösterge panellerinden erişilebilir olacak.
Volkswagen, 2050 yılına kadar net karbon nötr olmak istiyor ve elektrifikasyon planlarının bir sonucu olarak 2030 yılına kadar araç satışlarının %70'inin EV olmasını bekliyor. Şirketin beklentileri kapsamında BP ile yapılan bu ortaklık stratejik bir önem kazanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.