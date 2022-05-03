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VW ve BP, elektrikli araçlar için hızlı şarj noktaları konusunda birlikte çalışacaklarını duyurdular. Avrupa genelinde EV'ler için hızlı şarj ağı kurulması hedeflenen ortaklık kapsamında ilk şarj ünitesi Almanya'nın Düsseldorf şehrinde kullanıma sunuldu.

Gelecek hedefleri için önemli ortaklık

Volkswagen Group ve British Petroleum(BP), 24 ay içinde Almanya ve Birleşik Krallık'ta 4.000'e kadar şarj noktasını kullanıma sunmak için birlikte çalışacaklar. Ortaklık ayrıca 2024'ün sonuna kadar Avrupa genelinde toplam 8 bin şarj noktasını erişime sunmayı da içeriyor.

Volkswagen'in Flexpole 150 kW şarj cihazları, düşük voltajlı bir şebekeye doğrudan bağlanabilmesi sayesinde özel bir trafo merkezi ve maliyetli inşaat işi gereksinimini ortadan kaldırarak kurulum sürelerini ve maliyetlerini azaltıyor. Ayrıca EV'nin modeline bağlı olarak 10 dakikalık şarjla 160 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

BP istasyonlarına entegre edilecek olan hızlı şarj noktalarının konumları hem VW grubu otomobillerindeki (Seat ve Skoda dahil) hem de VW'lerdeki araç içi gösterge panellerinden erişilebilir olacak.

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Volkswagen, 2050 yılına kadar net karbon nötr olmak istiyor ve elektrifikasyon planlarının bir sonucu olarak 2030 yılına kadar araç satışlarının %70'inin EV olmasını bekliyor. Şirketin beklentileri kapsamında BP ile yapılan bu ortaklık stratejik bir önem kazanıyor.

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VW ve BP, EV şarj cihazları için ortaklık kurdu