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    Perovskit güneş panelleri kış aylarında daha çok verim kaybı yaşıyor

    Yapılan araştırmaya göre perovskit güneş panelleri, kış aylarında güneş ışığı spektrumu ve sıcaklık değişimleri nedeniyle geleneksel panellere göre daha fazla verim kaybı yaşıyor.

    Perovskit güneş panelleri kış aylarında ciddi verim kaybı yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya’daki Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) araştırmacıları, dört yıl süren açık hava testlerinin ardından perovskit güneş hücrelerinin kış aylarında geleneksel panellere kıyasla daha fazla verim kaybı yaşadığını ortaya koydu. Bu durum özellikle Avrupa’nın yüksek enlemlerinde daha belirgin şekilde gözlemlendi.

    Testler, Berlin’de kurulu bir açık hava sahasında gerçekleştirildi. Burada indiyum tiyoksit (ITO) tabanlı standart cam-cam lamine perovskit hücreler test edildi. HZB ekibi, bu verilerin şimdiye kadar perovskit teknolojisi için açık havada elde edilen en uzun süreli test sonuçları olduğunu belirtti. Araştırmacılara göre bu teknoloji hâlâ ticari olgunluğa ulaşma aşamasında ve uzun vadeli dayanıklılık, en büyük bilinmezlerden biri olmaya devam ediyor.

    Kış aylarında kayıp yüksek

    Perovskit güneş panelleri kış aylarında ciddi verim kaybı yaşıyor Tam Boyutta Gör

    Sonuçlara göre perovskit hücreler yaz aylarında oldukça istikrarlı performans gösterdi. Sonraki yaz aylarında ise verim kaybı yüzde 15’in altında gerçekleşti. Ancak kış aylarında verim yüzde 30 dolayında düştü.

    Araştırmaya göre perovskit güneş hücrelerinin kışın daha az verimli çalışmasının dört ana nedeni var. İlk olarak, güneş ışığının spektrumu mevsime göre değişiyor ve bu da üretilen enerjiyi etkiliyor. İkinci olarak, düşük sıcaklıklar hücre performansını düşürüyor. Üçüncüsü, J–V eğrilerindeki histerezis, enerji takibini zorlaştırıyor. Son olarak perovskitin zamanla bozulması. Bu da dayanıklılık alanında geliştirmelere ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyor.

    Özellikle güneş spektrumundaki değişim, aynı ışınım seviyesinde bile yaz ve kış arasında yüzde 10’luk bir üretim farkına yol açabiliyor. Bu fark, Berlin gibi yüksek enlemlerde daha belirgin. Ekvatora yakın bölgelerde ise bu tür değişimlerin daha az etkili olacağı tahmin ediliyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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