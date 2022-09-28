Dünyanın ilk elektrikli uçağı, 3.6 tonluk bataryası ile havalandı

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Eviation Aircraft'ın çok mütevazı mesafelerde bölgesel taşımacılık için tasarlanan tamamen elektrikli çift motorlu uçağı ABD'de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Küçük bir yolcu uçağı modeli olan Alice sekiz dakika havada kaldı.

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Eviation Aircraft'ın başkanı Gregory Davis'e göre Alice, kısa mesafeli uçuşlar için ilk elektrikli uçak olarak havacılık tarihine geçti. Elektrikli hava taksileri birçok kez test edilmiş olsa da Eviation, Alice'i 9 kişiye kadar taşıyabilen tek uçak olması nedeniyle ayrı bir kategoriye yerleştiriyor - rakipler henüz benzer rakamlara ulaşamadı. Dahası, klasik gövde şekline sahip yeni tipteki birkaç uçaktan biri.

Test uçuşu normal modda gerçekleştirildi. Sistemlerin güvenilirliğini kontrol etmek amacıyla geçen hafta yüksek hızlı bir yer (taksi) testi gerçekleştirilmişti. 17 metrelik Alice sadece iki elektrik motoruna değil, aynı zamanda toplam ağırlığı 3.6 tondan fazla olan bataryalara da sahip. Uçuş sırasında uçak saatte yaklaşık 275 km/s hıza ulaştı.

Tek sorun devasa piller değil

Uçuş oldukça başarılı olsa da, geliştiriciler bir dizi ciddi zorlukla karşı karşıya ve bunların başında da pillerin enerji kapasitesini arttırarak, ağırlığını azaltmak geliyor. Piller önemli ancak tek sorun bu değil. Daha fazla test yapılması, düzenleyicilerin sertifika vermesi ve son olarak uçakların fiyat olarak havayollarının satın almak isteyeceği bir seviyeye indirilmesi gerekiyor.

Alice elektrikli uçağının havalanışı gerçekten de bir dönüm noktası, ancak ilk başta bu tür uçaklarla yapılacak olan ticari uçuşlar muhtemelen az sayıda yolcunun kısa mesafelere uçurulacağı "elit" segmentle sınırlı kalacaktır. Öngörülebilir gelecekte daha geniş kapasiteli elektrikli hava taşımacılığının ortaya çıkması pek mümkün görünmüyor.

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