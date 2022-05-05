Blizzard, mobil Warcraft oyunu Warcraft Arclight Rumble'ı iOS ve Android için duyurdu

Yayıncılığını Blizzard'ın yaptığı popüler oyun serisi Warcraft'ın mobil oyunu Warcraft Arclight Rumble geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.
Warcraft Arclight Rumble
Oynaması ücretsiz bir oyun olarak duyurulan Warcraft Arclight Rumble, beklentilerin dışında bir oyun oldu. Aşağıda tanıtım videosunu da izleyebileceğiniz Warcraft Arclight Rumble, kule savunma oyunlarından ilham almış gibi duruyor ki zaten yardımcı oyun direktörü Adam Kugler da bunu onayladı.
Oyunun bu yıl içerisinde iOS ve Android cihazlar için belirli ülkelerde çıkışını yapması bekleniyor ancak yakın bir tarihte oyun için bir de kapalı beta düzenlenecek. Oyuna buradaki sayfadan ön kayıt yaptırabilirsiniz. Her ne kadar beklenein biraz tesi bir oyun olsa da PvP gibi çeşitli modlarla yüksek oyuncu sayılarına erişebilecek bir oyun gibi durduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.