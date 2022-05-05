Blizzard, mobil Warcraft oyunu Warcraft Arclight Rumble'ı iOS ve Android için duyurdu

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Yayıncılığını Blizzard'ın yaptığı popüler oyun serisi Warcraft'ın mobil oyunu Warcraft Arclight Rumble geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

Warcraft Arclight Rumble

Oynaması ücretsiz bir oyun olarak duyurulan Warcraft Arclight Rumble, beklentilerin dışında bir oyun oldu. Aşağıda tanıtım videosunu da izleyebileceğiniz Warcraft Arclight Rumble, kule savunma oyunlarından ilham almış gibi duruyor ki zaten yardımcı oyun direktörü Adam Kugler da bunu onayladı.

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Oyunun bu yıl içerisinde iOS ve Android cihazlar için belirli ülkelerde çıkışını yapması bekleniyor ancak yakın bir tarihte oyun için bir de kapalı beta düzenlenecek. Oyuna buradaki sayfadan ön kayıt yaptırabilirsiniz. Her ne kadar beklenein biraz tesi bir oyun olsa da PvP gibi çeşitli modlarla yüksek oyuncu sayılarına erişebilecek bir oyun gibi durduğunu söyleyebiliriz.

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Warcraft Arclight Rumble, iOS ve Android için duyuruldu