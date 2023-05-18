PUBG mobile hileli nasıl oynanır? İşte PUBG mobil hileleri

PUBG Mobile Wallhack hilesi 🧱

Tam Boyutta Gör PUGB Mobile röntgen hilesi olarak da geçen wallhack, düşmanları, öğeleri, malzeme sandıklarını, araçları ve diğer önemli oyun elemanlarını renkli kutucuklar ve kaplamalar kullanarak öne çıkartır ve her şeyi duvarlar arkasından görmenize olanak tanır. Bu da rakip oyuncuları daha kolay yağmalayacağınız, bulacağınız veya daha uzun süre hayatta kalacağınız anlamına geliyor. PUBG mobile wallhack hilesi, modlanmış APK (PUBG mobile hileli APK olarak geçer) veya iOS sürümüyle gelir ve oyun istemcisinin kodu, size düşmanları ve öğeleri gösterecek şekilde değiştirilmiştir.

Wallhack hilesi özellikleri 🔽

Düşmanlara dikkat çekme

Objeleri öne çıkarma (Oyuncular, öğeler, patlayıcılar, araçlar, ganimet, hedefler vs.)

Oyuncu adlarını, sağlık çubuklarını, mesafeyi gösterme

Düşman hedef uyarı sistemi

Düşman sınıfını, ekipmanı, adını ve seviyesini gösterme

İskeletleri gösterme

Bu PUBG mobil hilesi birçok isimle bilinir; ESP veya Extrasensory Perception (algılanamayanı olağanüstü yollarla algılayabilme) bunlardan biridir. VAC (Visual Assistance Cheat) başka bir isimdir; kısaca wallhack olarak bilinir. Duvarların ve nesnelerin arkasını görmenize olanak tanıdığından bu hile yöntemini tanımlamak için kullanılan en açıklayıcı ve popüler terimdir.

PUBG mobile duvar arkası görme hilesi yaparak düşman ve sizden yana olanları duvarların arkasından görmekle kalmaz, yağmalanabilir öğeleri, araçları, patlayıcıları, sağlık çubuklarını, ad etiketlerini de kolayca görebilirsiniz. Duvar hilesi, en popüler hiledir ve PUBG’de de daha fazla öldürme, daha kolay ilerleme için kullanılır.

PUBG mobile radar hack, size çevrenizin iki boyutlu haritasını gösterir ve oynadığınız haritadaki düşmanları, sizden yana olanları ve NPC’leri öne çıkarır; böylece düşmanları kolayca fark edersiniz. Radar terimi, çevredeki nesneleri tarayıp bunu 2 boyutlu veri olarak gösteren eski zaman radar ve sonar ekranlarından gelir. Herhangi bir düşman tarafından görülüp görülmediğinizi ve görüş alanlarını analiz ederek size nişan alıp almadıklarını tespit eden gelişmiş bir uyarı sistemiyle entegre edilebilir.