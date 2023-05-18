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    PUBG mobile hileli nasıl oynanır? İşte PUBG mobil hileleri

    PUBG hileli oynamak, daha uzun süre hayatta kalmanızı sağlar. UC hilesi dahil en iyi PUBG Mobile hileleri için tıklayın.                                         
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    Hareketlerinizi duvardan takip edebilen, kilometrelerce uzaktan kafadan vurabilen, silahında geri tepme olmayan biri tarafından öldürüldüyseniz, muhtemelen PUBG Mobile hileli oynayan birine denk gelmişsinizdir. PUBG Mobil geliştiricisi Tencent, hilecilerin oyunu mahvetmesini engellemek için adımlar atarken, hile önleme sistemini atlatmak için sürekli olarak yeni PUBG Mobile hileleri geliştiriliyor. Peki, PUBG Mobile hile nasıl yapılır? 2023 PUBG mobil hileleri burada.

    PUBG Mobile hileleri 🎮

    pubg mobil hileleri Tam Boyutta Gör
    PUBG Mobile hileleri, oyundaki diğer oyunculara karşı haksız avantaj elde etmenize, ganimet almanıza, daha uzun süre hayatta kalmanıza, ücretsiz UC parası almanıza olanak tanıyan herhangi bir uygulama, mod veya yöntemdir. Root ve jailbreak gerektirmeyen birçok farklı PUBG mobil hilesi olsa da, ücretsiz oyun içi satın alım, skin yoktur ve sınırsız bedava UC (Unknown Cash) ve ücretsiz BP (Battle Points) kazandıran yöntemlere dikkat etmeniz gerekir.

    PUBG Mobile UC hilesi 💲

    pubg mobil uc hilesi Tam Boyutta Gör
    Pubg mobile’da sınırsız ücretsiz UC veya BP alacağınızı iddia eden herhangi bir hile ya da araç gerçek değildir, kandırmacadır. “PUBG mobile UC hilesi 99999", “10.000 UC hilesi”, “Bedava BP” gibi internette dolaşan hilelere inanmayın, doğrulamadan sonra indirmenize izin vereceğini söyleyen sitelerden anında çıkın. PUBG mobile online bir oyundur ve tüm görünümleriniz, sağlığınız, paranız, BP, UC, XP vb. dahil hesap verileriniz oyun sunucularında saklanır. Çalışan PUBG mobil hileleri ararken güvenliğinizi göz ardı etmeyin. Para hileleri içeren modlu APK’lar ve para modları, iOS’ta da Android’de de yoktur. Ancak, “PUBG Mobile UC satın al” yazarak ucuz UC satan güvenilir e-ticaret sitelerine ulaşabilirsiniz.

    PUBG Mobile UC kodları fiyatları 🏷️

    • PUBG Mobile 300 + 25 UC: 87 TL
    • PUBG Mobile 60 UC: 18 TL
    • PUBG Mobile 690 UC: 157 TL
    • PUBG Mobile 600 + 60 UC: 170 TL
    • PUBG Mobile 1500 + 300 UC: 418 TL
    • PUB Mobile 4000 UC: 762 TL
    • PUBG Mobile 1875 UC: 383 TL
    • PUBG Mobile 3000 + 850 UC: 840 TL

    PUBG mobil bedava UC alma yolları ise; özel turnuvaları kazanmak, royale pass rütbenizi yükseltmek ve çekilişlere katılmak.

    PUBG Mobile Wallhack hilesi 🧱

    pubg mobile duvar arkası görme hilesi Tam Boyutta Gör
    PUGB Mobile röntgen hilesi olarak da geçen wallhack, düşmanları, öğeleri, malzeme sandıklarını, araçları ve diğer önemli oyun elemanlarını renkli kutucuklar ve kaplamalar kullanarak öne çıkartır ve her şeyi duvarlar arkasından görmenize olanak tanır. Bu da rakip oyuncuları daha kolay yağmalayacağınız, bulacağınız veya daha uzun süre hayatta kalacağınız anlamına geliyor. PUBG mobile wallhack hilesi, modlanmış APK (PUBG mobile hileli APK olarak geçer) veya iOS sürümüyle gelir ve oyun istemcisinin kodu, size düşmanları ve öğeleri gösterecek şekilde değiştirilmiştir.

    Wallhack hilesi özellikleri 🔽

    • Düşmanlara dikkat çekme
    • Objeleri öne çıkarma (Oyuncular, öğeler, patlayıcılar, araçlar, ganimet, hedefler vs.)
    • Oyuncu adlarını, sağlık çubuklarını, mesafeyi gösterme
    • Düşman hedef uyarı sistemi
    • Düşman sınıfını, ekipmanı, adını ve seviyesini gösterme
    • İskeletleri gösterme

    Bu PUBG mobil hilesi birçok isimle bilinir; ESP veya Extrasensory Perception (algılanamayanı olağanüstü yollarla algılayabilme) bunlardan biridir. VAC (Visual Assistance Cheat) başka bir isimdir; kısaca wallhack olarak bilinir. Duvarların ve nesnelerin arkasını görmenize olanak tanıdığından bu hile yöntemini tanımlamak için kullanılan en açıklayıcı ve popüler terimdir.

    PUBG mobile duvar arkası görme hilesi yaparak düşman ve sizden yana olanları duvarların arkasından görmekle kalmaz, yağmalanabilir öğeleri, araçları, patlayıcıları, sağlık çubuklarını, ad etiketlerini de kolayca görebilirsiniz. Duvar hilesi, en popüler hiledir ve PUBG’de de daha fazla öldürme, daha kolay ilerleme için kullanılır.

    PUBG mobile radar hack, size çevrenizin iki boyutlu haritasını gösterir ve oynadığınız haritadaki düşmanları, sizden yana olanları ve NPC’leri öne çıkarır; böylece düşmanları kolayca fark edersiniz. Radar terimi, çevredeki nesneleri tarayıp bunu 2 boyutlu veri olarak gösteren eski zaman radar ve sonar ekranlarından gelir. Herhangi bir düşman tarafından görülüp görülmediğinizi ve görüş alanlarını analiz ederek size nişan alıp almadıklarını tespit eden gelişmiş bir uyarı sistemiyle entegre edilebilir.

    PUBG Mobile Aimbot hilesi 🎯

    pubg mobile otomatik nişan hilesi Tam Boyutta Gör
    Aimbot olarak da bilinen otomatik hedef alma modları ve uygulamaları, sizin için otomatik olarak nişan alıp ateş eden, çok sayıda oyuncu öldürmenize, bunu yaparken de hayatta kalmanıza yardımcı olan otomatik botlardır. PUBG mobile için mevcut olan en gelişmiş ve etkili hilelerden biridir. Nişan alma hilesinde, oyunun varsayılan nişan alma yardımcısı sizin için nişan alma eylemini yapacak şekilde modifiye edilmiştir.

    Nişan hilesi özellikleri 🔽

    • Otomatik ateş etme
    • Hedefe tam isabet
    • Nişan alma açısı, hızı, hassaslığı, gecikme vs için limit
    • Sadece kafadan vurma (headshot)
    • Duvarlardan nişan alma ve ateş etme
    • Nişan alma için yapılandırılabilir butonlar/tuşlar

    Aimbot, nişancı oyunlarında oyuncunun otomatik olarak nişan almasına, bazı durumlarda otomatik olarak ateş etmesine izin veren herhangi bir hile programını veya oyun hilesini tanımlamak için kullanılan terimdir. Öldürmeyi hızlandırmasıyla en çok tercih edilen ancak en kolay tespit edilip yasaklanacağınız birkaç hile yönteminden biridir.

    Robot ve aiming kelimelerinden gelen Aimbot, otomatik nişan, nişan alma robotu, otomatik hedef alma anlamına geliyor. Gerçek aimbot, düşmanları/hedefleri bulmak için oyun hafızasını okuyup oyun dünyasındaki belli nesneleri bulan, ardından oyuncunun hedefe kilitlenmesini sağlayan son derece gelişmiş bir hile programıdır.

    PUBG Mobile hileli modlar (Android ve iOS)

    pubg mobile hileli apk Tam Boyutta Gör
    PUBG mobile’da avantaj elde etmenin yolu, orijinal APK’nın modlanmış sürümü olan APK modları kullanmaktır. Modlu APK’ları yüklemek için Android telefonunuzu rootlamanız gerekebilir, modlu OBB dosyalarını aktarmak için bir dosya yöneticisi kullanmanız gerekebilir. Hileli PUBG dahil modlanmış Android oyunları bulabileceğiniz birkaç güvenilir site vardır. iPhone kullanıyorsanız, PUBG mobile’da hile yapmak çok daha zordur. iOS’ta PUBG mobil oyununun modlanmış sürümünü yüklemek için jailbreak işlemi gerekir. iOS’ta çalışan dosya bulmak ta yüklemek de Android’den zordur.

    İnternette çok sayıda PUBG Android hilesi olsa da çalışan, güncel modların çoğu APK modlarıdır. Aimbot (nişan hilesi), wallhack (duvar arkası görme hilesi), hayatta kalma, ganimet bulma, rakip oyunculardan kaçma ve onları bulma söz konusu olduğunda en etkili hilelerdir. Bedava UC ve BP dışında dış görünüm, sezon pass vb. sağlayan hiçbir araç yoktur. Otomatik nişan hilesi, PUBG mobil hesabınızın süresiz banlanmasına sebebiyet verebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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