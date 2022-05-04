Popüler oyun Apex Legends'ın mobil versiyonu bu ay çıkış yapıyor

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends, geçtiğimiz yıllarda mobil cihazlar için duyurulmuştu. Sonunda da net olmasa da çıkış aralığını öğrenmiştik olduk.

Bu Ay Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Apex Legends Mobile'ın Twitter sayfasında oyunun ön kayıtları için bir paylaşım yapıldı. Ayrıca paylaşımda güzel de bir haber verildi. Paylaşıma göre bu ay içerisinde Apex Legends Mobile çıkışını yapacak.

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Büyük bir ihtimalle yakın bir tarihte oyunun net çıkış tarihi de açıklanacaktır. Oyun geçtiğimiz yıl Türkiye dahil birçok ülkede teste açılmıştı. İlk yorumlar bir hayli olumlu olduğunu söylemekte fayda var. Oyunun Android için mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. iOS için de gelişmeleri buradan takip edebiliirsiniz.

Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS Aksiyon Cihaza göre değişir

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Apex Legends'ın mobil versiyonu bu ay çıkış yapıyor