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    Popüler oyun Apex Legends'ın mobil versiyonu bu ay çıkış yapıyor

    Electornic Arts'ın popüler çevrimiçi oyunu Apex Legends'ın mobil oyunu Apex Legends Mobile, sonunda bu ay çıkış yapacak. Net tarih hala belli değil.             
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    Apex Legends'ın mobil versiyonu bu ay çıkış yapıyor
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends, geçtiğimiz yıllarda mobil cihazlar için duyurulmuştu. Sonunda da net olmasa da çıkış aralığını öğrenmiştik olduk.

    Bu Ay Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Apex Legends Mobile'ın Twitter sayfasında oyunun ön kayıtları için bir paylaşım yapıldı. Ayrıca paylaşımda güzel de bir haber verildi. Paylaşıma göre bu ay içerisinde Apex Legends Mobile çıkışını yapacak.

    Büyük bir ihtimalle yakın bir tarihte oyunun net çıkış tarihi de açıklanacaktır. Oyun geçtiğimiz yıl Türkiye dahil birçok ülkede teste açılmıştı. İlk yorumlar bir hayli olumlu olduğunu söylemekte fayda var. Oyunun Android için mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. iOS için de gelişmeleri buradan takip edebiliirsiniz.

    Apex Legends Mobile Apex Legends Mobile Apex Legends Mobile Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS Aksiyon Cihaza göre değişir

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    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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