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    Anlık Bildirim

    watchOS 9.5 yüklü bazı Apple Watch'larda ilginç sorun

    Apple, geçtiğimiz hafta iOS 16.5 ile birlikte watchOS 9.5 güncellemesini yayınladı. Apple Watch'u güncelleyen bazı kullanıcılar, ilginç ekran sorunuyla karşı karşıya.
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    watchos 9.5 apple watch yeşil ekran tonu Tam Boyutta Gör
    watchOS 9.5 güncellemesini yükleyen bazı Apple Watch kullanıcıları, arayüze erişirken saatin ekranında alışılmadık yeşil renk tonuyla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar:

    En yeni Apple Watch'ları da etkiledi

    Yeşil tonda ekran sorunu Apple Watch Series 8 ve daha eski modelleri etkiliyor. Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra modellerinde daha az görülüyor. Kullanıcılar, şifre ekranında, Denetim Merkezi’ne erişirken, bildirimleri görüntülerken ekranın renk değiştirdiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar, saati yeniden başlattıktan sonra sorunun çözüldüğünü bildirirken, bazı kullanıcılar da bu işlem sorunu gidermedi.

    Apple, geçmişte iPhone kullanıcılarına da yazılımdan kaynaklı benzer bir sorun yaşatmıştı. Bu, gerçekten yazılım sorunuysa Apple gelecek watchOS güncellemesiyle sorunu çözecektir. watchOS 9.6 beta sürüm yayınlandı ancak renk tonu sorununu çözüp çözmediği henüz belli değil.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 5 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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