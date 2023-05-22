watchOS 9.5 yüklü bazı Apple Watch'larda ilginç sorun

En yeni Apple Watch'ları da etkiledi
Yeşil tonda ekran sorunu Apple Watch Series 8 ve daha eski modelleri etkiliyor. Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra modellerinde daha az görülüyor. Kullanıcılar, şifre ekranında, Denetim Merkezi’ne erişirken, bildirimleri görüntülerken ekranın renk değiştirdiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar, saati yeniden başlattıktan sonra sorunun çözüldüğünü bildirirken, bazı kullanıcılar da bu işlem sorunu gidermedi.
Apple, geçmişte iPhone kullanıcılarına da yazılımdan kaynaklı benzer bir sorun yaşatmıştı. Bu, gerçekten yazılım sorunuysa Apple gelecek watchOS güncellemesiyle sorunu çözecektir. watchOS 9.6 beta sürüm yayınlandı ancak renk tonu sorununu çözüp çözmediği henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.