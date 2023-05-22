watchOS 9.5 yüklü bazı Apple Watch'larda ilginç sorun

Tam Boyutta Gör watchOS 9.5 güncellemesini yükleyen bazı Apple Watch kullanıcıları, arayüze erişirken saatin ekranında alışılmadık yeşil renk tonuyla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar:

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Yeşil tonda ekran sorunu Apple Watch Series 8 ve daha eski modelleri etkiliyor. Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra modellerinde daha az görülüyor. Kullanıcılar, şifre ekranında, Denetim Merkezi’ne erişirken, bildirimleri görüntülerken ekranın renk değiştirdiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar, saati yeniden başlattıktan sonra sorunun çözüldüğünü bildirirken, bazı kullanıcılar da bu işlem sorunu gidermedi.

Apple, geçmişte iPhone kullanıcılarına da yazılımdan kaynaklı benzer bir sorun yaşatmıştı. Bu, gerçekten yazılım sorunuysa Apple gelecek watchOS güncellemesiyle sorunu çözecektir. watchOS 9.6 beta sürüm yayınlandı ancak renk tonu sorununu çözüp çözmediği henüz belli değil.

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