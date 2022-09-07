Apple Watch Series 8 tanıtıldı: Ateşinizi de ölçüyor

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Bugün düzenlenen Apple Event etkinliğinde Apple’ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 8 tanıtıldı. Apple Watch Series 8’in tasarımı, özellikleri ve fiyatı hakkında tüm detaylar haberimizde.

Apple Watch Series 8 neler sunuyor?

Yıllardır Apple Watch modellerinde aynı tasarımı kullanan Apple yeni seride de bundan vazgeçmiyor. Geçen nesilde büyüyen ekran 41mm ve 45mm olarak karşımıza çıkmıştı. 1.9 inçlik ekran 396x484 piksel çözünürlük ile daha detaylı görüntüler elde ediliyor.

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Her Zaman Açık Ekran, kapalı mekanlarda yüzde 70 daha parlak görüntü veriyor. Ekran camında yapılan geliştirme sayesinde bugüne kadarki en dayanıklı Apple Watch ekranı olduğu ifade ediliyor. Çatlamaya karşı dayanıklılık sergiliyor.

İşlemci ve batarya

Apple Watch Series 8 akıllı saat modelinde yeni S8 yonga seti yer alıyor. Bu yonga seti S7 yongasına göre daha verimli ancak performans tarafında pek bir farkın olmadığı daha önce gündeme gelmişti. Yeni düşük güç modu ile kullanım süreleri daha da artıyor. Wireless bağlantı için W3 çipi ve Ultra Geniş Bant için U1 çipi kullanılıyor.

Sağlık özellikleri ve yazılım

Apple Watch Series 8 modelinde EKG ve kandaki oksijen ölçümü yanında vücut sıcaklığını ölçebilme özelliği de yer alıyor. Böylece kişinin ateşi yükseldiğinde Apple Watch Series 8 uyarı verebiliyor. Alt ve üst kısımda iki ısı sensörü ile çok daha doğru veri elde edilebiliyor. Kişinin sıcaklık değeri sürekli takip edilirken artık kadınların döngüleri de daha hassas bir şekilde takip edilebiliyor.

Önceki nesilde yer alan birden fazla bilginin tek ekranda gösterildiği infografik kadranlar, tam boy klavye kullanımı, gelişmiş düşüş algılama, bisiklet sürüş verileri gibi özellikler bu nesilde de kendisine yer buluyor. Ayrıca kaza tespit özelliği de eklenmiş. İki hareket sensörü ile çarpışmadan kaynaklı şiddet algılanıyor ve ilgili acil durum telefonları aranabiliyor. Aracın yan, ön veya arkadan çarpmaları da tespit edilebiliyor. Bunun için GPS, mikrofon ve yapay zekâ devreye giriyor.

Batarya tarafında ise düşük güç modu yaklaşık 36 saate kadar bir kullanım sunabiliyor. Özellikle bataryanın azaldığı zamanlarda bu özellik oldukça kullanışlı olacak.

Apple Watch Series 8 teknik özellikler

Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu

Ekran: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm)

Her Zaman Açık Retina Ekran

İşlemci: S8

Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran

Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü

İşletim Sistemi: watchOS 9

Apple Watch Series 8 fiyatı

Apple Watch Series 8 GPS - 399$

Apple Watch Series 8 GPS+hücresel - 499$

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Apple Watch Series 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı