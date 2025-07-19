watchOS 26: Eski Apple Watch'larda kullanılamayacak 4 yeni özellik

Eski Apple Watch'larda kullanılamayacak watchOS 26 özellikleri
Yalnızca Apple Watch Series 9, Watch Series 10, Watch Ultra 2 ve yeni çıkacak modellerde kullanılabilecek watchOS 26 özellikleri şunlar:
- Bilek hareketi (Bildirimleri kapatmak, gelen aramayı sessize almak, sayaçları susturmak ve daha fazlası için yeni bilek çevirme hareketi)
- Canlı çeviri (Apple Intelligence sayesinde mesajları tercih edilen dile otomatik olarak çevirme)
- Otomatik ses ayarı (Bildirimlerin, gelen aramaların ve diğer seslerin ortama uygun ses seviyesinde olmasını sağlıyor)
- Akıllı yanıt (Mesajlar’da önerilen yanıtları her zamankinden daha alakalı ve bağlamsal hale getiren yanıtlar)
watchOS 26 güncellemesi, Apple Watch Series 6 gibi çok eski modellere gelecek olsa da Apple’ın öne çıkardığı faydalı, kullanışlı özelliklerinden bazıları yeni modellerle sınırlı olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: