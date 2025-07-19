Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    watchOS 26: Eski Apple Watch'larda kullanılamayacak 4 yeni özellik

    Apple Watch'lar için büyük güncelleme watchOS 26, iOS 26 ile birlikte bu sonbaharda yayınlanacak. watchOS 26 ile gelen yeni özelliklerin bazıları eski modellerde kullanılamayacak.

    watchos 26 eski apple watchlarda kullanılamayacak özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, birkaç ay içinde yeni Apple Watch modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte watchOS 26'yı yayınlayacak. Yazılım güncellemesi, uyumlu tüm Apple Watch modellerini daha akıllı ve daha kullanışlı hale getirecek birçok yeni özellik getiriyor. Ancak, bazı özellikler en yeni modellerde kullanılabilecek.

    Eski Apple Watch'larda kullanılamayacak watchOS 26 özellikleri

    Yalnızca Apple Watch Series 9, Watch Series 10, Watch Ultra 2 ve yeni çıkacak modellerde kullanılabilecek watchOS 26 özellikleri şunlar:

    • Bilek hareketi (Bildirimleri kapatmak, gelen aramayı sessize almak, sayaçları susturmak ve daha fazlası için yeni bilek çevirme hareketi)
    • Canlı çeviri (Apple Intelligence sayesinde mesajları tercih edilen dile otomatik olarak çevirme)
    • Otomatik ses ayarı (Bildirimlerin, gelen aramaların ve diğer seslerin ortama uygun ses seviyesinde olmasını sağlıyor)
    • Akıllı yanıt (Mesajlar’da önerilen yanıtları her zamankinden daha alakalı ve bağlamsal hale getiren yanıtlar)

    watchOS 26 güncellemesi, Apple Watch Series 6 gibi çok eski modellere gelecek olsa da Apple’ın öne çıkardığı faydalı, kullanışlı özelliklerinden bazıları yeni modellerle sınırlı olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yere düşen lens kullanılır mı sürekli bira içen erkek klima sıcak üflüyor minoxil saç dökülmesi arttı clio 2

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum