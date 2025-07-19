watchOS 26: Eski Apple Watch'larda kullanılamayacak 4 yeni özellik

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Tam Boyutta Gör Apple, birkaç ay içinde yeni Apple Watch modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte watchOS 26'yı yayınlayacak. Yazılım güncellemesi, uyumlu tüm Apple Watch modellerini daha akıllı ve daha kullanışlı hale getirecek birçok yeni özellik getiriyor. Ancak, bazı özellikler en yeni modellerde kullanılabilecek.

Eski Apple Watch'larda kullanılamayacak watchOS 26 özellikleri

Yalnızca Apple Watch Series 9, Watch Series 10, Watch Ultra 2 ve yeni çıkacak modellerde kullanılabilecek watchOS 26 özellikleri şunlar:

Bilek hareketi (Bildirimleri kapatmak, gelen aramayı sessize almak, sayaçları susturmak ve daha fazlası için yeni bilek çevirme hareketi)

(Bildirimleri kapatmak, gelen aramayı sessize almak, sayaçları susturmak ve daha fazlası için yeni bilek çevirme hareketi) Canlı çeviri (Apple Intelligence sayesinde mesajları tercih edilen dile otomatik olarak çevirme)

(Apple Intelligence sayesinde mesajları tercih edilen dile otomatik olarak çevirme) Otomatik ses ayarı (Bildirimlerin, gelen aramaların ve diğer seslerin ortama uygun ses seviyesinde olmasını sağlıyor)

(Bildirimlerin, gelen aramaların ve diğer seslerin ortama uygun ses seviyesinde olmasını sağlıyor) Akıllı yanıt (Mesajlar’da önerilen yanıtları her zamankinden daha alakalı ve bağlamsal hale getiren yanıtlar)

watchOS 26, Apple Watch'lara pil tüketim uyarısı getiriyor 2 hf. önce eklendi

watchOS 26 güncellemesi, Apple Watch Series 6 gibi çok eski modellere gelecek olsa da Apple’ın öne çıkardığı faydalı, kullanışlı özelliklerinden bazıları yeni modellerle sınırlı olacak.

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watchOS 26: Eski Apple Watch'larda kullanılamayacak özellikler

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