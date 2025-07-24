watchOS 26 ile geliyor: Apple Watch, uykunuzu puanlayacak

Sağlık uygulaması kodunun içine gömülü bir görselde üzerinde "84" yazan bir Apple Watch görülüyor. Sayının kenarlarında Apple Watch ile takip edilebilen bazı uyku evreleriyle aynı renkte üç çubuk bulunuyor. Turuncu, uyanık kalma süresini; Açık mavi, REM uykusunu; Koyu mavi ise temel veya derin uykuyu temsil ediyor olabilir.
Saat grafiği, Apple’ın iOS’te farklı yerlerde kullandığı uykuyla ilgili simgelerle çevrili; bunlar arasında ay ve yıldızlar, "zzz", yatak, uyku evrelerini temsil eden bir simge, çalar saat ve termometre bulunuyor. Apple, görsele "Saat Odak Puanı" adını vermiş; bu da saatin bir tür uyku puanı sağlayacağını gösteriyor. Odak adı, bir önceki gece uyuduğunuz saate bağlı olarak gün içinde ne kadar iyi çalışabileceğiniz konusunda bir tahmin sağlayabilir.
Apple'ın uyku puanı özelliğini watchOS 26 güncellemesiyle birlikte sunmayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya