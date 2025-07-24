Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    watchOS 26 ile geliyor: Apple Watch, uykunuzu puanlayacak

    iOS 26 beta sürümünde, Apple Watch'un yakında uyku puanı özelliği sunabileceği ortaya çıktı. Kullanıcılar, ne kadar verimli uyuduklarını tek bakışta görebilecek.

    Apple Watch uyku puanı özelliği watchOS 26 Tam Boyutta Gör
    iOS 26 Sağlık uygulamasında Apple Watch’un yanı sıra çalar saat, yatak ve klasik uyku simgesi gibi birden fazla uykuyla ilgili sembolün yer aldığı "Watch Focus Score" adlı bir görsele rastlandı. Bu, şimdiye kadar üçüncü parti uygulamalarla sağlanan uyku puanı özelliğinin artık dahili olarak bulunacağını gösteriyor.

    Sağlık uygulaması kodunun içine gömülü bir görselde üzerinde "84" yazan bir Apple Watch görülüyor. Sayının kenarlarında Apple Watch ile takip edilebilen bazı uyku evreleriyle aynı renkte üç çubuk bulunuyor. Turuncu, uyanık kalma süresini; Açık mavi, REM uykusunu; Koyu mavi ise temel veya derin uykuyu temsil ediyor olabilir.

    Saat grafiği, Apple’ın iOS’te farklı yerlerde kullandığı uykuyla ilgili simgelerle çevrili; bunlar arasında ay ve yıldızlar, "zzz", yatak, uyku evrelerini temsil eden bir simge, çalar saat ve termometre bulunuyor. Apple, görsele "Saat Odak Puanı" adını vermiş; bu da saatin bir tür uyku puanı sağlayacağını gösteriyor. Odak adı, bir önceki gece uyuduğunuz saate bağlı olarak gün içinde ne kadar iyi çalışabileceğiniz konusunda bir tahmin sağlayabilir.

    Apple'ın uyku puanı özelliğini watchOS 26 güncellemesiyle birlikte sunmayı planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 7 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    okb den kurtulma hikayeleri sürücü kursu değiştirme hakkı binada internet altyapısı yok ne yapmalıyım ccleaner pro key baymak kombi e99 hatası çözümü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum