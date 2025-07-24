Tam Boyutta Gör iOS 26 Sağlık uygulamasında Apple Watch’un yanı sıra çalar saat, yatak ve klasik uyku simgesi gibi birden fazla uykuyla ilgili sembolün yer aldığı "Watch Focus Score" adlı bir görsele rastlandı. Bu, şimdiye kadar üçüncü parti uygulamalarla sağlanan uyku puanı özelliğinin artık dahili olarak bulunacağını gösteriyor.

watchOS 26 ile Apple Watch'lara gelecek 8 kullanışlı özellik 3 gün önce eklendi

Sağlık uygulaması kodunun içine gömülü bir görselde üzerinde "84" yazan bir Apple Watch görülüyor. Sayının kenarlarında Apple Watch ile takip edilebilen bazı uyku evreleriyle aynı renkte üç çubuk bulunuyor. Turuncu, uyanık kalma süresini; Açık mavi, REM uykusunu; Koyu mavi ise temel veya derin uykuyu temsil ediyor olabilir.

Saat grafiği, Apple’ın iOS’te farklı yerlerde kullandığı uykuyla ilgili simgelerle çevrili; bunlar arasında ay ve yıldızlar, "zzz", yatak, uyku evrelerini temsil eden bir simge, çalar saat ve termometre bulunuyor. Apple, görsele "Saat Odak Puanı" adını vermiş; bu da saatin bir tür uyku puanı sağlayacağını gösteriyor. Odak adı, bir önceki gece uyuduğunuz saate bağlı olarak gün içinde ne kadar iyi çalışabileceğiniz konusunda bir tahmin sağlayabilir.

Apple'ın uyku puanı özelliğini watchOS 26 güncellemesiyle birlikte sunmayı planlıyor.

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watchOS 26 ile geliyor: Apple Watch, uykunuzu puanlayacak

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