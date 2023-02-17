Web’in mucidi açıkladı: İnternet yolundan çıktı ve gelecek kişisel yapay zekalarda

Berners-Lee'nin, yeterince inek olan herkesin bir bilgisayar alıp üzerine bir web sunucusu yerleştirebileceği ve internete bağlanabileceği orijinal internet vizyonunu hayata geçirmeyi amaçlıyor. Bu amaç uğruna kurulan Inrupt, kullanıcılara tam ve eksiksiz veri yönetimi vadediyor. Geçmişin aksine Berners-Lee, günümüzde güçlü olanın şirketler olduğunu söyledi ve insanların kendileri hakkında neler görebileceğini kontrol eden Facebook’a gitmesini eleştirdi.
İnternetin geleceği
Kişisel yapay zekalar
Inrupt’ın sunmak istediği veri bölmeleri birçok konuda avantaj sağlayabilir. Bu avantajların bir örneği ise yapay zeka araçları diyebiliriz. Bu bölmedeki verilerle eğitilen veya desteklenen yapay zekalar çok daha kişisel olabilir. Mevcut yapay zeka sistemleri herkese, herkesmiş gibi cevaplar veriyor. Kim olduğunuzu bilmiyor ya da önemsemiyor. Ancak sizin verileriniz ile eğitilen bir yapay zeka çok daha amaca yönelik olabilir.
Halihazırda sesli asistanlar kullanıyoruz fakat bunlarda ChatGPT veya Bing gibi gelişmiş bir yapay zeka bulunmuyor. Muhtemelen akıllı telefon şirketleri şu anda bu konu üzerinde çalışıyordur. Öte yandan ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI de geçtiğimiz günlerde, sohbet robotunun daha çeşitli görüşler sunabilmesi için daha fazla özelleştirilmesine izin vermek için çalıştığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah