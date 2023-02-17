Web’in mucidi açıkladı: İnternet yolundan çıktı ve gelecek kişisel yapay zekalarda

Tam Boyutta Gör Sir Tim Berners-Lee, World Wide Web'i (www) icat ettiği 1989’dan bu yana internet çok değişti. Ancak Berners-Lee’ye göre bu değişim kendi bekletişinin tam tersi şeklinde gerçekleşti ve güç bireylerden şirketlere geçti. Bunu değiştirmek için ise John Bruce ile birlikte internetin çalışma şeklini değiştirmeyi amaçlayan Inrupt adlı yeni bir şirket kurdu.

Berners-Lee'nin, yeterince inek olan herkesin bir bilgisayar alıp üzerine bir web sunucusu yerleştirebileceği ve internete bağlanabileceği orijinal internet vizyonunu hayata geçirmeyi amaçlıyor. Bu amaç uğruna kurulan Inrupt, kullanıcılara tam ve eksiksiz veri yönetimi vadediyor. Geçmişin aksine Berners-Lee, günümüzde güçlü olanın şirketler olduğunu söyledi ve insanların kendileri hakkında neler görebileceğini kontrol eden Facebook’a gitmesini eleştirdi.

İnternetin geleceği

Tam Boyutta Gör Inrupt’ın mevcut modern çözümü elbette herkesin bir web sunucusu kurmasını istemiyor ancak benzer bir şekilde kişisel verilerin bir sunucu bölmesinde yaşaması gerektiğini öneriyor. Berners-Lee, kullanıcının tüm verilerini dijital saklama kabı gibi "bölmelere" koymak istiyor. Bu bölmelerin içerisinde kişinin hakkındaki tüm bilgiler olacak. Bu verilere erişmek isteyen şirketler, web siteleri ise kullanıcıdan izin alacak. Berners-Lee tüm sistemin Solid adlı açık bir protokol kullanılarak oluşturulacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör İnternetin geleceğinin blockchain olmadığını belirten Berners-Lee, bu teknolojinin yeterince hızlı olmadığını ve kullanıcılara yeterince gizlilik sunmadığını söylüyor. Ancak Berners-Lee’nin vizyonunun gerçekleşmesi için internet endüstrisinin büyük firmalarının desteği ve değişim için zamana ihtiyaç var gibi duruyor.

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Kişisel yapay zekalar

Inrupt’ın sunmak istediği veri bölmeleri birçok konuda avantaj sağlayabilir. Bu avantajların bir örneği ise yapay zeka araçları diyebiliriz. Bu bölmedeki verilerle eğitilen veya desteklenen yapay zekalar çok daha kişisel olabilir. Mevcut yapay zeka sistemleri herkese, herkesmiş gibi cevaplar veriyor. Kim olduğunuzu bilmiyor ya da önemsemiyor. Ancak sizin verileriniz ile eğitilen bir yapay zeka çok daha amaca yönelik olabilir.

Halihazırda sesli asistanlar kullanıyoruz fakat bunlarda ChatGPT veya Bing gibi gelişmiş bir yapay zeka bulunmuyor. Muhtemelen akıllı telefon şirketleri şu anda bu konu üzerinde çalışıyordur. Öte yandan ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI de geçtiğimiz günlerde, sohbet robotunun daha çeşitli görüşler sunabilmesi için daha fazla özelleştirilmesine izin vermek için çalıştığını söyledi.

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Web’in mucidi geleceği kişisel yapay zekalarda görüyor