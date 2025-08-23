Lityum kükürt bataryaların ömrünü 5 kat uzatan yenilikçi yöntem

5 kat daha uzun ömür
NTNU’nun laboratuvar testlerine göre HiSep-II kaplaması kullanılan Li-S hücreleri, 200 şarj döngüsünden 1.000 döngüye kadar çıkabiliyor. Bu da pillerin ömrünü beş kat uzatmak anlamına geliyor. Ayrıca tipik bir 800 voltluk batarya paketinde 200 kilogramdan fazla ağırlık tasarrufu sağlanabileceği belirtiliyor. Daha hafif batarya, hem menzili hem de verimliliğe katkı yapıyor. Bu bataryalar, lityum-iyon bataryalara göre daha fazla enerji, daha hızlı şarj, daha iyi güvenlik ve daha düşük maliyet vaat ediyor.
Li-S bataryaların en önemli avantajlarından biri, temel bileşeni olan kükürdün (veya sülfür) bol ve ucuz olması. Bu da üretim maliyetlerini ciddi şekilde düşürebilir. NTNU’nun geliştirdiği kaplama ise çevre dostu bir yöntemle uygulanıyor ve mevcut lityum tabanlı bataryalarla da uyumlu çalışabiliyor.
Teknolojinin kullanım alanı yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı değil. Uzmanlara göre havacılık, deniz taşımacılığı, dronlar ve büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde de kullanılabilir. Özellikle uzun ömür ve kararlılığın kritik olduğu alanlarda bu sistem öne çıkıyor. NTNU, şu anda lisans ortakları arayarak teknolojinin ticarileştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.