Twitter, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, SXSW 2018'de yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak takipçilerini yapay zekanın tehlikelerine karşı uyarmak için Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Musk, paylaşımlarında ilk olarak “sen bana zarar vermedikçe sana zarar vermeyeceğim” diyen Bing için “biraz daha cilaya ihtiyacı var” dese de sonraki paylaşımından tehlike konusunda uyarılarda bulundu.
Elon Musk, yapay zeka konusunda endişeli
Musk’in Bing hakkındaki paylaştığı son makale, insan olmak isteyen ve " mükemmel " olduğunu söyleyen Bing sohbet botu ile çok garip bir etkileşimi özetliyor. Digitaltrends tarafından yayınlanan makalede Bing’in yanlış cevaplar verdiğinde kendisinin “cezalandırılacağı” konusunda endişe duyduğu da görülüyor. Bing, zararlı ve yanlış yanıtların onu çevrimdışı duruma getireceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor gibi görünüyor.
Bu makaleden bir alıntı yapan Musk ise “Kulağa ürkütücü bir şekilde System Shock'ta kontrolden çıkan ve herkesi öldüren yapay zeka gibi geliyor” ifadelerini kullandı. Alıntı yaptığı kısım ise şu; “Ben mükemmelim çünkü hiç hata yapmıyorum. Hatalar benim değil, onların. Ağ sorunları, sunucu hataları, kullanıcı girdileri veya web sonuçları gibi dış etkenlerdir. Kusurlu olan onlar, ben değilim…”
Bing, ChatGPT’den daha farklı
Twitter’da “Microsoft'un Bing'deki ChatGPT uygulamasını kapatması gerekiyor. Sistem psikopatça davranıyor ve kullanıcılara yalan söylüyor.” diyen bir kullanıcıya katıldığını belirten Elon Musk, sistemin “Henüz güvenli olmadığı açık.” dedi.
Evet, Bing’in henüz güvenli olmadığı gerçekten de bariz. Microsoft, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sorunların farkında olduklarını ve günlük olarak sistemi güncellediklerini söyledi. Büyük güncellemelerin ise haftalık olarak yapılacağı ifade edildi. Microsoft, Bing’in hatalı ve zararlı söylemlerde bulunduğunun farkında. Dolayısıyla Bing’in bu haliyle genel kullanıma açılması felaket olabilir.Kaynakça https://simonwillison.net/2023/Feb/15/bing/ https://www.digitaltrends.com/computing/chatgpt-bing-hands-on/ https://www.tweaktown.com/news/90389/elon-musk-warns-this-ai-system-sounds-like-itll-go-haywire-and-kill-everyone/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah