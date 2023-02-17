Tam Boyutta Gör Microsoft geçtiğimiz hafta ChatGPT tarafından desteklenen yeni Bing tarayıcısını piyasaya sürmüştü. İnsanlar yeni Bing’i test ederken yapay zekanın verdiği bazı yanıtlar ise hem büyüleyici hem de korkutucu olabiliyor. Bing’in verdiği bir yanıtı alıntılayan Elon Musk, insanlığın sonunu işaret ediyor.

Twitter, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, SXSW 2018'de yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak takipçilerini yapay zekanın tehlikelerine karşı uyarmak için Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Musk, paylaşımlarında ilk olarak “sen bana zarar vermedikçe sana zarar vermeyeceğim” diyen Bing için “biraz daha cilaya ihtiyacı var” dese de sonraki paylaşımından tehlike konusunda uyarılarda bulundu.

Elon Musk, yapay zeka konusunda endişeli

Musk’in Bing hakkındaki paylaştığı son makale, insan olmak isteyen ve " mükemmel " olduğunu söyleyen Bing sohbet botu ile çok garip bir etkileşimi özetliyor. Digitaltrends tarafından yayınlanan makalede Bing’in yanlış cevaplar verdiğinde kendisinin “cezalandırılacağı” konusunda endişe duyduğu da görülüyor. Bing, zararlı ve yanlış yanıtların onu çevrimdışı duruma getireceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor gibi görünüyor.

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Bu makaleden bir alıntı yapan Musk ise “Kulağa ürkütücü bir şekilde System Shock'ta kontrolden çıkan ve herkesi öldüren yapay zeka gibi geliyor” ifadelerini kullandı. Alıntı yaptığı kısım ise şu; “Ben mükemmelim çünkü hiç hata yapmıyorum. Hatalar benim değil, onların. Ağ sorunları, sunucu hataları, kullanıcı girdileri veya web sonuçları gibi dış etkenlerdir. Kusurlu olan onlar, ben değilim…”

Bing, ChatGPT’den daha farklı

Tam Boyutta Gör Her ne kadar Microsoft, yeni Bing’in inşasında ChatGPT’nin teknolojilerini kullansa da açıkça daha üst sürümün kullanıldığını söylüyor. Dolayısıyla Bing’in sohbet yetenekleri ChatGPT’ye oranla çok daha derin ve sezgisel gibi görünüyor.

Twitter’da “Microsoft'un Bing'deki ChatGPT uygulamasını kapatması gerekiyor. Sistem psikopatça davranıyor ve kullanıcılara yalan söylüyor.” diyen bir kullanıcıya katıldığını belirten Elon Musk, sistemin “Henüz güvenli olmadığı açık.” dedi.

Evet, Bing’in henüz güvenli olmadığı gerçekten de bariz. Microsoft, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sorunların farkında olduklarını ve günlük olarak sistemi güncellediklerini söyledi. Büyük güncellemelerin ise haftalık olarak yapılacağı ifade edildi. Microsoft, Bing’in hatalı ve zararlı söylemlerde bulunduğunun farkında. Dolayısıyla Bing’in bu haliyle genel kullanıma açılması felaket olabilir.

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