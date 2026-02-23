Wednesday 3. sezon çekimleri başladı; Tanıtım videosu ve yeni detaylar paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Wednesday'in 3. sezonu yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bu hafta çekimlere başlanırken, merakla beklenen 3. sezon hakkında yeni detaylar da paylaşıldı.

Yeni sezonda, daha önce açıklanan Eva Green'in yanı sıra Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan ve Kennedy Moyer de oyuncu kadrosuna katılacak. Diğer yandan sürpriz bir isim de yeni sezonda konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Çünkü Tim Burton filmlerinin tanıdık yüzlerinden olan Winona Ryder'ın da 3. sezonda yer alacağı açıklandı. Wednesday'e hayat veren Jenna Ortega ile Winona Ryder, daha önce de Beetlejuice Beetlejuice'ta birlikte çalışmıştı.

Wednesday 3. Sezon, 2027 Ortalarında Yayınlanacak

Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family serisinden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.

Jenna Ortega'nın yanı sıra Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Hunter Doohan, Billie Piper, Fred Armisen gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

Dizinin başındaki isim olan Alfred Gough, 3. sezonda hikâyenin daha karanlık bir tona bürüneceğini söylüyor. Eva Green'in canlandıracağı Ophelia, bu yeni maceranın önemli bir parçası olacak.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın izleyici sayısı giderek artıyor 3 gün önce eklendi

Wednesday 3. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak daha önce What's On Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre Wednesday'in 3. sezonunun 2027 yazında yayınlanması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: