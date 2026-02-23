Giriş
    Wednesday 3. sezon çekimleri başladı; Tanıtım videosu ve yeni detaylar paylaşıldı

    Netflix'in sevilen dizisi Wednesday'in 3. sezonu için sete çıkıldı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte ilk fragman yayınlanırken, yeni detaylar da paylaşıldı. Ekibe sürpriz bir isim katılıyor!

    Wednesday 3. sezondan yeni detaylar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Wednesday'in 3. sezonu yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bu hafta çekimlere başlanırken, merakla beklenen 3. sezon hakkında yeni detaylar da paylaşıldı.

    Yeni sezonda, daha önce açıklanan Eva Green'in yanı sıra Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan ve Kennedy Moyer de oyuncu kadrosuna katılacak. Diğer yandan sürpriz bir isim de yeni sezonda konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Çünkü Tim Burton filmlerinin tanıdık yüzlerinden olan Winona Ryder'ın da 3. sezonda yer alacağı açıklandı. Wednesday'e hayat veren Jenna Ortega ile Winona Ryder, daha önce de Beetlejuice Beetlejuice'ta birlikte çalışmıştı.

    Wednesday 3. Sezon, 2027 Ortalarında Yayınlanacak

    Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family serisinden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.

    Jenna Ortega'nın yanı sıra Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Hunter Doohan, Billie Piper, Fred Armisen gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

    Dizinin başındaki isim olan Alfred Gough, 3. sezonda hikâyenin daha karanlık bir tona bürüneceğini söylüyor. Eva Green'in canlandıracağı Ophelia, bu yeni maceranın önemli bir parçası olacak.

    Wednesday 3. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak daha önce What's On Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre Wednesday'in 3. sezonunun 2027 yazında yayınlanması planlanıyor. 

