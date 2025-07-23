Wednesday ekranlardaki yolculuğunu sürdürecek; 3. sezon için beklenen açıklama geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla Netflix'in en popüer dizilerinden birine dönüşen Wednesday, çok yakında 2. sezonuyla geri dönecek. Neredeyse üç yıldır beklenen yeni sezon, 6 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak.

2. sezon için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin geleceğine dair önemli bir açıklama geldi. Başrol oyuncusu Jenna Ortega ile birlikte The Hollywood Reporter'a bir röportaj veren Tim Burton, Wednesday'in 3. sezon için resmi onayı aldığını açıkladı. Bunun üzerine Netflix de 3. sezondan ilk afişi paylaştı.

Wednesday 3. Sezonun Yanı Sıra Bir Spin-off Dizisi de Çekilebilir

Üstelik Netflix'in Wednesday'e dair planları ana diziyle de sınırlı değil. Tim Burton, yine bu evrende geçecek bir spin-off dizisi üzerine de düşündüklerini söyledi. Ancak bu proje hakkında herhangi bir detay vermedi.

Tam Boyutta Gör Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family)'ne odaklanıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams yer alıyor.

Netflix 2025'te en çok izlenen film ve dizilerini açıkladı 3 gün önce eklendi

Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. 2. sezondan yayınlanan son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: