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    Anlık Bildirim

    Wednesday ekranlardaki yolculuğunu sürdürecek; 3. sezon için beklenen açıklama geldi

    Netflix'in en popüler dizilerinden olan Wednesday, önümüzdeki ay 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yeni sezon için bekleyiş sürerken, Wednesday'in 3. sezonuna dair önemli bir açıklama geldi.

    Wednesday 3. sezon Tam Boyutta Gör
    2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla Netflix'in en popüer dizilerinden birine dönüşen Wednesday, çok yakında 2. sezonuyla geri dönecek. Neredeyse üç yıldır beklenen yeni sezon, 6 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak.

    2. sezon için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin geleceğine dair önemli bir açıklama geldi. Başrol oyuncusu Jenna Ortega ile birlikte The Hollywood Reporter'a bir röportaj veren Tim Burton, Wednesday'in 3. sezon için resmi onayı aldığını açıkladı. Bunun üzerine Netflix de 3. sezondan ilk afişi paylaştı.

    Wednesday 3. Sezonun Yanı Sıra Bir Spin-off Dizisi de Çekilebilir

    Üstelik Netflix'in Wednesday'e dair planları ana diziyle de sınırlı değil. Tim Burton, yine bu evrende geçecek bir spin-off dizisi üzerine de düşündüklerini söyledi. Ancak bu proje hakkında herhangi bir detay vermedi.

    Wednesday 3. sezon için beklenen açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family)'ne odaklanıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams yer alıyor.

    Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. 2. sezondan yayınlanan son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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    V
    vixx 6 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 8 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 14 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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