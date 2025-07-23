Wednesday ekranlardaki yolculuğunu sürdürecek; 3. sezon için beklenen açıklama geldi

2. sezon için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin geleceğine dair önemli bir açıklama geldi. Başrol oyuncusu Jenna Ortega ile birlikte The Hollywood Reporter'a bir röportaj veren Tim Burton, Wednesday'in 3. sezon için resmi onayı aldığını açıkladı. Bunun üzerine Netflix de 3. sezondan ilk afişi paylaştı.
Wednesday 3. Sezonun Yanı Sıra Bir Spin-off Dizisi de Çekilebilir
Üstelik Netflix'in Wednesday'e dair planları ana diziyle de sınırlı değil. Tim Burton, yine bu evrende geçecek bir spin-off dizisi üzerine de düşündüklerini söyledi. Ancak bu proje hakkında herhangi bir detay vermedi.
Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. 2. sezondan yayınlanan son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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gözüm bozuldu sandım ya