Wednesday, Eylül'de yeni bölümleriyle geri dönecek; 2. kısım için ilk fragman yayınlandı

Netflix tarafından paylaşılan bu yeni fragman, ilk sezondan hatırladığımız Gwendoline Christie'nin de 2. kısımda geri döneceğini gösteriyor. Ayrıca 2. sezonda rol alacağı açıklanan Lady Gaga da sadeceyle sesiyle de fragmanda boy gösteriyor.
Wednesday 2. Sezon, 3 Eylül'de Geri Dönecek
Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family)'nden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.
Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmuyor.
