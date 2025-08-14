Wednesday, Eylül'de yeni bölümleriyle geri dönecek; 2. kısım için ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in en popüler dizilerinden olan Wednesday, üç yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu, 6 Ağustos'ta izleyici ile buluştu. Ne var ki Netflix 2. sezonun tamamını tek seferde yayınlamadı. Bunun yerine sadece ilk dört bölümü yayınlamayı tercih etti. Geri kalan dört bölüm ise 3 Eylül'de yayınlanacak. Merakla beklenen bu 2. kısım için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün yeni bölümlerden ilk fragmanı paylaştı.

Netflix tarafından paylaşılan bu yeni fragman, ilk sezondan hatırladığımız Gwendoline Christie'nin de 2. kısımda geri döneceğini gösteriyor. Ayrıca 2. sezonda rol alacağı açıklanan Lady Gaga da sadeceyle sesiyle de fragmanda boy gösteriyor.

Wednesday 2. Sezon, 3 Eylül'de Geri Dönecek

Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family)'nden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.

Heyecanla beklenen Alien dizisi izleyici ile buluştu

Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmuyor.

3 Eylül'de yeni bölümleriyle geri dönecek olan Wednesday, daha şimdiden 3. sezon onayını da almış durumda.

