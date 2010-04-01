Western Digital, 750GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerini üretti

Dünya'nın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital, dizüstü bilgisayarlar için 750 GB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu. Scorpio Blue 750 GB sabit disk, 2.5 inç boyutunda ve Western Digital şirketin plak başı 375 GB teknolojisini kullanıyor. Böyleliklie 9.5 mm yüksekliğe sahip oluyor. 8 MB tampon belleğe sahip olan 750 GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerin 150 $ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.