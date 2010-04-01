Western Digital, 750GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerini üretti

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünya'nın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital, dizüstü bilgisayarlar için 750 GB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu. Scorpio Blue 750 GB sabit disk, 2.5 inç boyutunda ve Western Digital şirketin plak başı 375 GB teknolojisini kullanıyor. Böyleliklie 9.5 mm yüksekliğe sahip oluyor. 8 MB tampon belleğe sahip olan 750 GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerin 150 $ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.
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SSD teknolojisini son kullanıcıya ulaştırmanın en kolay yolu ram bellek slotu olmayan anakart ve dizüstü bilgisayarların üretimlerinin başlaması, çünkü SSD lerin ram ihtiyacı yok, ram ve HDD ye verilecek para birleştirilerek SSD alınır.
tabiki 5400 , denilemez...
7200 de olabilir..500 gb 7200rpm yi çıkaran 750 gb liktede 7200 rpm koyabilir çok tuhaf birşey değil bu.
160 gb lik 7200 rpm ile 500 gb 7200 rpm de ısı farkı yok.750 dede yok.
5400 ile 7200 arasında 8-10 derece fark var.bence değer 7200 için..