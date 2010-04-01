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Western Digital, 750GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerini üretti

Dünya'nın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital, dizüstü bilgisayarlar için 750 GB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital, dizüstü bilgisayarlar için 750 GB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu. Scorpio Blue 750 GB sabit disk, 2.5 inç boyutunda ve Western Digital şirketin plak başı 375 GB teknolojisini kullanıyor. Böyleliklie 9.5 mm yüksekliğe sahip oluyor. 8 MB tampon belleğe sahip olan 750 GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerin 150 $ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.


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1963bursa 9 yıl
Bence de 5400rpm dir, 7200rpm olsa bunu duyurmak için her şeyi yaparlardı.. Adamlar hızı saklamak istemişler belliki.
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lj94 9 yıl
boyutuna göre iyi kapasite.ama okuma yazma hızlarınında en az 500 gb seviyelerindeki hddler gibi olmalı.
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hacı.basat 9 yıl
Tabiiki 5400rpm, sabit disk üreticileri 2.5" üretiminde kapasite problemini aştılar, mevcut haberlerdein 1TB 2.5" HDD lerinde üretildiklerini biliyoruz, problem hızda başlıyori 7200rpm 2.5" ler fazla ısınıyor ve fiyatları yüksek, SSD'lerin fiyatların da ciddi kırılmalar olsa HDD olayı bitecek.
SSD teknolojisini son kullanıcıya ulaştırmanın en kolay yolu ram bellek slotu olmayan anakart ve dizüstü bilgisayarların üretimlerinin başlaması, çünkü SSD lerin ram ihtiyacı yok, ram ve HDD ye verilecek para birleştirilerek SSD alınır.
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ahmetkep 9 yıl

Hasanhh

Tabiiki 5400rpm, sabit disk üreticileri 2.5" üretiminde kapasite problemini aştılar, mevcut haberlerdein 1TB 2.5" HDD lerinde üretildiklerini biliyoruz, problem hızda başlıyori 7200rpm 2.5" ler fazla ısınıyor ve fiyatları yüksek, SSD'lerin fiyatların da ciddi kırılmalar olsa HDD olayı bitecek.



SSD teknolojisini son kullanıcıya ulaştırmanın en kolay yolu ram bellek slotu olmayan anakart ve dizüstü bilgisayarların üretimlerinin başlaması, çünkü SSD lerin ram ihtiyacı yok, ram ve HDD ye verilecek para birleştirilerek SSD alınır.

tabiki 5400 , denilemez...
7200 de olabilir..500 gb 7200rpm yi çıkaran 750 gb liktede 7200 rpm koyabilir çok tuhaf birşey değil bu.
160 gb lik 7200 rpm ile 500 gb 7200 rpm de ısı farkı yok.750 dede yok.
5400 ile 7200 arasında 8-10 derece fark var.bence değer 7200 için..
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ONE2Z 9 yıl
bende wd 500 gb caviar black kullanıyorum hakikaten cok güçlü hddleri oyun performansı ve makinamın açılışı hızı arttı tek gecerim wd yi
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TELESCOPE 9 yıl
gerçekten harika bir ürün olmuş,özellikleri itibarıyla
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