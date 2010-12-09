Western Digital, Caviar Blue serisi SATA-III destekli sabit disklerini duyurdu

Seagate'i satın almak için teklif verdiği ancak geri çevrildiği belirtilen Western Digital, Caviar Blue serisi altında hazırladığı SATA-III destekli yeni depolama sürücülerini duyurdu. 3.5-inç boyutunda olan ve 7200 devir/dakika hızında çalışan yeni depolama sürücüleri, SATA-III desteği ile yüksek hızda veri transfer hızı vaad ediyorlar.

Advaced Format teknolojisini esas alan yeni depolama sürücülerinden 500GB'a kadar olan modellerde 16MB, 750GB ve 1TB kapasiteli modellerde ise 32MB ön bellek bulunuyor. 250GB, 320GB, 500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği sunan yeni sürücüler, Avrupa'da 32.85 - 53.20 Avro arasındaki fiyatlarla listelere girmiş durumdalar.