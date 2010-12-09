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Western Digital, Caviar Blue serisi SATA-III destekli sabit disklerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'i satın almak için teklif verdiği ancak geri çevrildiği belirtilen Western Digital, Caviar Blue serisi altında hazırladığı SATA-III destekli yeni depolama sürücülerini duyurdu. 3.5-inç boyutunda olan ve 7200 devir/dakika hızında çalışan yeni depolama sürücüleri, SATA-III desteği ile yüksek hızda veri transfer hızı vaad ediyorlar.

Advaced Format teknolojisini esas alan yeni depolama sürücülerinden 500GB'a kadar olan modellerde 16MB, 750GB ve 1TB kapasiteli modellerde ise 32MB ön bellek bulunuyor. 250GB, 320GB, 500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği sunan yeni sürücüler, Avrupa'da 32.85 - 53.20 Avro arasındaki fiyatlarla listelere girmiş durumdalar.


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.: mds :. 8 yıl
herşeyi hızlandırdılar ama şu hdd lere bir çare bulamadılar...
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abdulmusavvir 8 yıl
Sen benden çok yaşayacan heral Batuist, lafı ağzımdan almışsın.. Ben yazcaktım o dediklerini, ..:D:D:D
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Batuist 8 yıl
sanırım bu mekanik diskler yine bizle bir yirmi sene geçirirler.. şimdi bir arkadaş gelcek dicek ki her disk haberinde olduğu gibi bunlar ölü ssdlerde ölü doğdu en az 24TBlık diskler onu bekleyin dicek... Allahtan ondan önce yazdımda öyle bir yorum okumak zorunda kalmıcam.. gerçi zorunda değilim ama görmekde istemiyorum artık.. gına geldi!!
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VenomS 8 yıl
@DemirAtlı
bende HD103SJ kullanıyorum birde WD black var performansı ortalamada daha fazla ve daha ucuz
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BehramX 8 yıl
Bende Bu harddisk var sata3 yuvasına bağlı windows 7 puanın "5,9" sata 2 segate yada samsung harddisklerin 5,9 puanın vermişti bunada verince bu yalandan başka bir şey değil izlemini verdi bende
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DemirAtlı 8 yıl
mekanik disklerde Samsung hd103sj nin üzerine tanımam.
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xpugur 8 yıl
iyide ne işe yarıycak ki o hız seviyesine zaten ulaşamıyolar?? hatta sataII bile zorlanamadı diye biliyorum ((ssd ler hariç))
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Alish 8 yıl

xpugur

iyide ne işe yarıycak ki o hız seviyesine zaten ulaşamıyolar?? hatta sataII bile zorlanamadı diye biliyorum ((ssd ler hariç))


aynen öyle. SATA-II SSDler 285/275 OKUMA YAZMA Hızlarına dayandılar. SATA-III sadece SSDler için gerekli bir teknoloji. Bunu alan adam hiçbir fark görmeyecektir zaten SATA-II ile. Gereksiz ürünler...
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