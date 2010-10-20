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Western Digital son çeyrekte 50.7 milyon sürücü sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital, 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Ekim'de sonra eren ilk çeyrekte satışlarını bir önceki dilime göre 1 milyon arttırmayı başaran Western Digital, 50.7 milyon sabit disk sattı. 2.4 milyar dolar gelir ve hisse başına 0.84 dolar olmak üzere 197 milyon dolar net kâr elde eden Western Digital, USB 3.0 destekli sürücüleriyle yeni dönemde satışlarını daha da arttırmayı hedefliyor. SSD pazarı için de çalışmalarını sürdüren ve kurumsal pazardaki modellerine ek olarak son kullanıcılara yönelik ürün çeşitliliğini de arttırmayı planlayan Western Digital'da, başkan ve tepe yöneticisi John Coyne, "...agresif endüstri fiyatlandırmasına rağmen, güçlü kârlılığımızı sürdürdük, yıldan yıla satış ve gelir rakamlarını arttırırken, 390 milyon dolarlık operasyon geliri elde ettik..." dedi.

Western Digital, 2011 mali yılı ikinci çeyreğinde 2.3 milyar dolar ile 2.4 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.

Editörün Notu: Şirketlerin mali takvimleri farklılık gösterebiliyor. Bazı şirketler, içinde bulundukları yılın ikinci yarısından itibaren bir sonraki yılın mali takvimini kullanmaya başlıyorlar.


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umutarslan.com 9 yıl
biz o kadar zengin bir ülkeyiz ki her şeye fazla vergi ve ücret ödeyerek alırız :)
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Father Torque 9 yıl
SSD'ler performans olarak her gün daha da hızlanıyor olsa da kapasite olarak pek geliştiklerini ya da fiyat/gb bazında ileriye gittiklerini söyleyemeyiz. Öte yandan kullanıcıların disklerden beklentisi sadece performans değil ve kapasiteye duyulan talep de her geçen gün artıyor. Örneğin bugün 2tb SSD olsa kesinlikle alınabilecek durumda olmayacağından işletim sistemi ve programlar için SSD, arşiv için HDD konfigürasyonları daha da mantıklı hale geliyor. Bu sistem tahminime göre en az 5 sene daha böyle gider.
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dodomert 9 yıl
bizim ülkemiz tek bu tarz ürünlerde değil bütün ürünlerde yapıyo.
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darkaura 9 yıl
Piyasaya altin yumurtliyan kazi daha yuksek fiyattan surmek varken tavukda nicin israr etsinler. Vakti zamaninda lcd de ulasilmaz fiyatlardaydi. adi cok telefuz ediliyordu ama kendisini kimselerde goremiyorduk. simdi standart oldu.
Son 3-4ayda ssd lerde hizli bir fiyat dususu goruyorum. 60gb ocz ssd alinabilir fiyatiyla ilk gozume 150eurodan dan ilisti. 135eu dan aldim simdi 104eu. her baktigimda da fiyati biraz daha dusmus oluyor. geizhals.at/...
western digitalin bu satislari supriz degil. son serileri caviar black ve caviar green, ikisindende kullaniyorum, gercekden cok basarililar.
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DH Misafiri 9 yıl
yurt disinda 64 gb ssd disk 208 tl biz de ise 300 tl uzeri ayni urun.
pazaruvaj.com/...
birazda bizdeki firmalar yapiyor bunu arada bu kadar fark olurmu.
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testy 9 yıl

DH Misafiri

yurt disinda 64 gb ssd disk 208 tl biz de ise 300 tl uzeri ayni urun.

pazaruvaj.com/...

birazda bizdeki firmalar yapiyor bunu arada bu kadar fark olurmu.

O da bizim ülkenin farkı
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Batuist 9 yıl
bu dönen plakaları sanırım bir yirmi yıl daha kullanırız.. sadece tek markanın satış rakamına baksanıza.. adamlar altın yumurtlayan tavuğu keserler mi?? biz ssdlere geçelim diyoruz ama adamlar deli gibi kar ederlerken niye tavuğu kesip yesinler..
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