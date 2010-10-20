Western Digital son çeyrekte 50.7 milyon sürücü sattı

Western Digital, 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Ekim'de sonra eren ilk çeyrekte satışlarını bir önceki dilime göre 1 milyon arttırmayı başaran Western Digital, 50.7 milyon sabit disk sattı. 2.4 milyar dolar gelir ve hisse başına 0.84 dolar olmak üzere 197 milyon dolar net kâr elde eden Western Digital, USB 3.0 destekli sürücüleriyle yeni dönemde satışlarını daha da arttırmayı hedefliyor. SSD pazarı için de çalışmalarını sürdüren ve kurumsal pazardaki modellerine ek olarak son kullanıcılara yönelik ürün çeşitliliğini de arttırmayı planlayan Western Digital'da, başkan ve tepe yöneticisi John Coyne, "...agresif endüstri fiyatlandırmasına rağmen, güçlü kârlılığımızı sürdürdük, yıldan yıla satış ve gelir rakamlarını arttırırken, 390 milyon dolarlık operasyon geliri elde ettik..." dedi.

Western Digital, 2011 mali yılı ikinci çeyreğinde 2.3 milyar dolar ile 2.4 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.

Editörün Notu: Şirketlerin mali takvimleri farklılık gösterebiliyor. Bazı şirketler, içinde bulundukları yılın ikinci yarısından itibaren bir sonraki yılın mali takvimini kullanmaya başlıyorlar.