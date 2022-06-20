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    WhatsApp artık grup konuşmalarında belirli kişileri sessize almanıza izin veriyor

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün kullanıcını deneyimini iyileştiriyor. WhatsApp, artık sesli grup konuşmalarında belirli kişileri sessize almanıza izin veriyor.
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    WhatsApp'a grup konuşmaları için yeni özellikler eklendi
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    Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp, kullanıcını deneyimini arttırmak için birçok güncelleme yayınladı. Geçen hafta gizlilik ayarlarına düzenleme getiren WhatsApp, şimdi de sesli grup görüşme deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

    Sesli görüşme deneyimi iyileşiyor

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Twitter üzerinden yeni özelliklerini duyurdu. WhatsApp, artık sesli görüşmeler sırasında spesifik insanları sessize almanıza izin verecek. Bu özellik hem sesli grup görüşmelerinde hem de grup video görüşmelerinde kullanılabiliyor.

    Ayrıca güncelleme ile kullanıcılar, sesli görüşmeler sırasında spesifik insanlara mesaj atmanıza izin veriyor. Böylece kullanıcılar, grup görüşmelerinde mikrofonu açık kalmış kişileri uyarabilecek veya toplantı sırasında özel konuşmalarına devam edebilecekler. Son olarak WhatsApp, grup görüşmelerine yeni biri katıldığında kullanıcıları uyarıyor. Böylece toplantı sırasında kimlerin konuşmada olduğunu daha rahat anlayabiliyorsunuz.

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