WhatsApp artık grup konuşmalarında belirli kişileri sessize almanıza izin veriyor

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Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp, kullanıcını deneyimini arttırmak için birçok güncelleme yayınladı. Geçen hafta gizlilik ayarlarına düzenleme getiren WhatsApp, şimdi de sesli grup görüşme deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

Sesli görüşme deneyimi iyileşiyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Twitter üzerinden yeni özelliklerini duyurdu. WhatsApp, artık sesli görüşmeler sırasında spesifik insanları sessize almanıza izin verecek. Bu özellik hem sesli grup görüşmelerinde hem de grup video görüşmelerinde kullanılabiliyor.

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Ayrıca güncelleme ile kullanıcılar, sesli görüşmeler sırasında spesifik insanlara mesaj atmanıza izin veriyor. Böylece kullanıcılar, grup görüşmelerinde mikrofonu açık kalmış kişileri uyarabilecek veya toplantı sırasında özel konuşmalarına devam edebilecekler. Son olarak WhatsApp, grup görüşmelerine yeni biri katıldığında kullanıcıları uyarıyor. Böylece toplantı sırasında kimlerin konuşmada olduğunu daha rahat anlayabiliyorsunuz.

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WhatsApp'a grup konuşmaları için yeni özellikler eklendi