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    Anlık Bildirim

    Whatsapp'a beklenen özellik geldi: Gizlilik seçenekleri artıyor

    Uzun yıllardır kullanıcılar tarafından beklenen kişiye özel gizlilik ayarları sonunda Whatsapp'a geldi. Kullanıcı bilgileri artık tek bir kullanıcı için engellenebilecek.
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    Whatsapp'a beklenen özellik geliyor
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Twitter üzerinden geçtiğimiz Nisan ayında Beta kullanıcıları için sunulan yeni gizlilik özelliklerinin tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu.

    Whatsapp'ın yeni özelliği neler sunuyor?

    Bilindiği üzere Whatsapp, günümüzde Profil Fotoğrafı, Hakkında, Durum ve Son Görülme ayarlarının yalnızca Herkes, Kişilerim veya Hiç Kimse olarak ayarlanabilmesine izin veriyor. Kullanıcılara bu konuda çok daha ayrıntılı bir kontrol imkânı tanıyacak yeni güncelleme, gizlilik ayarlarının artık tek veya belirli kullanıcılara özel yapılmasını sağlayacak.

    Whatsapp'a beklenen özellik geldi! Gizlilik seçenekleri artıyor
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    Bununla birlikte uygulamanın Hesap / Gizlilik ayarlarında yer alan Son Görülme, Profil Fotoğrafı, Hakkımda ve Durum sekmelerinin altına eklenen 'Şunun Dışında Kişilerim…' seçeneği, kullanıcıların bireysel ayar yapmalarını hızlandıracak.

    Geçtiğimiz yıl yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıları sınırlamaya karar veren ancak bu kararı sebebiyle büyük bir tepki alan Whatsapp, görünüşe göre kullanıcılara kulak vermeye devam edecek. En son bu haftanın başında Android’den iOS’a geçişi kolaylaştıran yeni bir özellik getiren şirket, şimdi de yeni gizlilik seçeneklerini kullanıcılara sundu. 

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