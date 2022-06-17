Whatsapp'a beklenen özellik geldi: Gizlilik seçenekleri artıyor

Tam Boyutta Gör

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Twitter üzerinden geçtiğimiz Nisan ayında Beta kullanıcıları için sunulan yeni gizlilik özelliklerinin tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu.

Whatsapp'ın yeni özelliği neler sunuyor?

Bilindiği üzere Whatsapp, günümüzde Profil Fotoğrafı, Hakkında, Durum ve Son Görülme ayarlarının yalnızca Herkes, Kişilerim veya Hiç Kimse olarak ayarlanabilmesine izin veriyor. Kullanıcılara bu konuda çok daha ayrıntılı bir kontrol imkânı tanıyacak yeni güncelleme, gizlilik ayarlarının artık tek veya belirli kullanıcılara özel yapılmasını sağlayacak.

Tam Boyutta Gör

Bununla birlikte uygulamanın Hesap / Gizlilik ayarlarında yer alan Son Görülme, Profil Fotoğrafı, Hakkımda ve Durum sekmelerinin altına eklenen 'Şunun Dışında Kişilerim…' seçeneği, kullanıcıların bireysel ayar yapmalarını hızlandıracak.

Android'den iPhone'a WhatsApp aktarma nasıl yapılır? 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz yıl yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıları sınırlamaya karar veren ancak bu kararı sebebiyle büyük bir tepki alan Whatsapp, görünüşe göre kullanıcılara kulak vermeye devam edecek. En son bu haftanın başında Android’den iOS’a geçişi kolaylaştıran yeni bir özellik getiren şirket, şimdi de yeni gizlilik seçeneklerini kullanıcılara sundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.