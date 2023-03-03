Instagram beğendiğim gönderiler nerede? İşte beğenileri görme yolu

- Instagram beğendiğin gönderileri görme 👀
- Instagram beğendiğin gönderiler kayboldu (çözümü) ✅
- Instagram beğeni silme nasıl yapılır ❌
- Yorumlar
Instagram’da her gün yüzlerce fotoğraf ve video paylaşılıyor ve genelde beğendiğimiz gönderilere yorum yapmak yerine kalp bırakıp geçiyoruz. Peki, beğendiğiniz bir fotoğraf veya videoya sonradan yorum bırakmak istediğinizde ne yapacaksınız? Instagram beğenileri mi arıyorsunuz? Instagram, beğendiğiniz tüm gönderileri bulmanıza izin veren kolay bir yol sunuyor. Bu rehber yazıda, 2023'te geçerli Instagram beğendiğin gönderiler görme yolunu gösteriyoruz.
Instagram beğendiğin gönderileri görme 👀
- Instagram’ı açın.
- Profil resminize dokunun.
- Sağ üstte üç çizgiye dokunun.
- Hareketlerin’e dokunun.
- Etkileşimler’e dokunun.
- Beğenmeler’e dokunun.
- Instagram beğendiğin videolar, fotoğraflar ve reelslar burada!
Instagram’da bir gönderiyi beğendikten sonra akışınızdan kaybolabilir. Başka bir kullanıcının paylaştığı ilginç bir fotoğraf veya videoyu görmek için beğendiğiniz gönderilen geçmişini görmek isteyebilirsiniz. Instagram, beğendiğiniz en son 300 gönderiyi görmenize izin verir.
Instagram beğendiğin gönderiler kayboldu (çözümü) ✅
Instagram beğeni silme nasıl yapılır ❌
- Instagram’ı açın.
- Profil simgesine dokunun.
- Üç çizgiye, ardından Hareketlerin’e dokunun.
- Etkileşimler’e dokunun.
- Beğenmeler’e dokunun.
- Seç’e dokunun.
- Beğenilerinizi kaldırmak istediğiniz gönderileri seçin.
- Beğenmekten Vazgeç’e dokunun.
Instagram’da şimdiye kadar beğendiğiniz tüm fotoğraf ve videolardan veya belli bir kişiden tüm beğenileri silme şansına sahipsiniz. Beğendiğiniz bir gönderi silindiyse o gönderiyi göremeyeceğinizi unutmayın! Ayrıca Instagram toplu beğeni silmeye izin vermez.
Instagram, beğenilen gönderilerin geçmişini saklar ancak ayarlarda bir yere gizlendiğinden pek çok kullanıcı bu özelliğin farkında değil. Beğendiğiniz fotoğraflara ve videolara tekrar bakmak istediğinizde “Instagram beğendiğin gönderiler” özelliği çok kullanışlı. Instagram’da beğendiğim gönderiler nerede, nasıl bakabilirim? diye soranlar için bu rehber yazımızda beğenilen gönderileri görme yolunu anlattık. Ayrıca Instagram’da beğenilen gönderileri silme işleminin nasıl yapıldığını gösterdik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez