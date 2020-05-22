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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp’a QR kodla kişi ekleme özelliği geliyor

    Facebook'un mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya çapında 2 milyar kullanıcıyla alanında lider. Uygulamaya yeni gelecek özellik ise kişi eklemeyi kolaylaştırıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp’a QR kodla kişi ekleme özelliği geliyor

    2 milyarı geçen kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta sürümünde ortaya çıkan özelliğe göre yakında QR kodla kişi ekleme fonksiyonu kazanacak. Özellik benzer şekillerde farklı platformlarda şimdiye kadar kullanıldı ve kişilerin kendisine özel kodu başkasına göstermesi yoluyla çalışıyor.

    WABetaInfo tarafından ilk olarak tespit edilen özellik, her kullanıcıya özel bir QR kodu veriyor. Bu kodu karşı taraf kamera açıp taradığında ya da galerisinden bir kodu taradığında kişi bilgileri paylaşılmış oluyor.

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    WhatsApp’a QR kodla kişi ekleme özelliği geliyor
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    Facebook sahipliğindeki WhatsApp ayrıca özellikte gizliliği korumak adına bir sıfırlama fonksiyonuna da yer vermiş durumda. Bu sıfırlama seçeneği sayesinde QR kodunuzu paylaştığınız kişinin bu kodu başkalarına atmasını engellemek mümkün.

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    Play Store üzerinde şimdiki beta sürümü olan v2.20.171 ile kullanılabilir olan özellik, bir aksaklık çıkmaması durumunda yakın zamanda WhatsApp’ın stabil sürümüne de ulaşacaktır.

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