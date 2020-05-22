Yeni Ford Kuga Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve geçtiğimiz yıl yenilenen Ford Kuga Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Ford Kuga fiyatı 269.300 TL’den başlıyor.

Style, Titanium ve daha sportif karakterli ST Line donanım seviyeleriyle satılacak olan yeni Ford Kuga’da ilk etapta iki motor seçeneği bulunacak. Bu seçeneklerden ilki, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 1.5 litre EcoBoost benzinli, diğeri ise 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulan 1.5 litre EcoBlue dizel. İlerleyen dönemde akıllı dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip 2.0 litre EcoBlue dizel ve 2.5 litre şarj edilebilir hibrit versiyonlar da seçenekler arasına eklenecek.

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Yeni Ford Kuga, 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuk tasarımıyla sınıf lideri 2. sıra diz mesafesini ve esnek bagaj hacmi kullanımı imkanını birlikte sunuyor. Yeni Ford Kuga’da kablosuz şarj özelliği, 8 inç renkli dokunmatik ekranıyla SYNC bilgi-eğlence sistemi, B&O ses sistemi ve farklı sürüş modları ile tasarımı değişen 12,3 inç dijital gösterge paneli gibi gelişmiş donanımlar sunuluyor.

Euro NCAP tarafından en yüksek derecelendirme olan 5 Yıldız ile değerlendirilen yeni Ford Kuga; Dur & Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı, Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve Yeni Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle üstün güvenlik sunuyor

Yeni Ford Kuga fiyat listesi şöyle:

Style 1.5lt EcoBoost 6 ileri manuel 269.300 TL Style 1.5lt EcoBlue 8 ileri otomatik 289.300 TL Titanium 1.5lt EcoBlue 8 ileri otomatik 313.700 TL ST Line 1.5lt EcoBlue 8 ileri otomatik 347.300 TL

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