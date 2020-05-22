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    Yeni Ford Kuga Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni nesil Ford Kuga, Türkiye'de ilk etapta üç farklı donanım seviyesi ve biri benzinli biri dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satılacak. İşte yeni Ford Kuga Türkiye fiyatı ve özellikleri
    51 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Ford Kuga Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve geçtiğimiz yıl yenilenen Ford Kuga Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Ford Kuga fiyatı 269.300 TL’den başlıyor.

    Style, Titanium ve daha sportif karakterli ST Line donanım seviyeleriyle satılacak olan yeni Ford Kuga’da ilk etapta iki motor seçeneği bulunacak. Bu seçeneklerden ilki, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 1.5 litre EcoBoost benzinli, diğeri ise 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulan 1.5 litre EcoBlue dizel. İlerleyen dönemde akıllı dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip 2.0 litre EcoBlue dizel ve 2.5 litre şarj edilebilir hibrit versiyonlar da seçenekler arasına eklenecek.

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    Yeni Ford Kuga, 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuk tasarımıyla sınıf lideri 2. sıra diz mesafesini ve esnek bagaj hacmi kullanımı imkanını birlikte sunuyor. Yeni Ford Kuga’da kablosuz şarj özelliği, 8 inç renkli dokunmatik ekranıyla SYNC bilgi-eğlence sistemi, B&O ses sistemi ve farklı sürüş modları ile tasarımı değişen 12,3 inç dijital gösterge paneli gibi gelişmiş donanımlar sunuluyor.

    Euro NCAP tarafından en yüksek derecelendirme olan 5 Yıldız ile değerlendirilen yeni Ford Kuga; Dur & Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı, Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve Yeni Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle üstün güvenlik sunuyor

    Yeni Ford Kuga fiyat listesi şöyle:

    Style 1.5lt EcoBoost 6 ileri manuel 269.300 TL
    Style 1.5lt EcoBlue 8 ileri otomatik 289.300 TL
    Titanium 1.5lt EcoBlue 8 ileri otomatik 313.700 TL
    ST Line 1.5lt EcoBlue 8 ileri otomatik 347.300 TL



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    herseyinhayirlisi 5 dk.
    O iç mekanla 200'den fazla etmez. Fiesta'ya koysan sırıtacak iç mekanı Ford nasıl hem Focus hem Kuga'da kullanıyor hayret.
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    deoks 13 dk.
    350 bine c-suv ha.
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    x2yk (x y) 21 dk.
    Güzelim aracın tasarımını ne hale getirdiler ya. Ford ne yapmaktadır. Aynı şeyi BMW de yapmıştı şimdi ön tasarımı düzeltmek için başladı makyaj üstüne makyaja.
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    Whippoorwill 20 dk.
    Fiyatlar çok uygun kim ne derse desin.



    İki tane kaptım şimdiden.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 47 dk.
    vay anasını sayın seyirciler, fiyatlara bakın.
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