WhatsApp, Android mesaj menüsünü 3 yıl sonra yeniledi

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android kullanıcıları için uzun süredir geliştirdiği yeni mesaj menüsü tasarımını ilk kez beta sürümünde kullanıma sundu. İlk olarak 2023 yılında test edildiği ortaya çıkan arayüz, Google Play Store üzerinden dağıtılan WhatsApp Android 2.26.23.8 beta sürümüyle sınırlı sayıdaki kullanıcıya ulaştı.

Android için WhatsApp yeni mesaj menüsü neler sunuyor?

Yeni tasarımın en dikkat çekici yönü, daha önce ekranın üst bölümündeki taşma menüsünde bulunan işlemlerin artık doğrudan seçilen mesajın yanında görüntülenmesi oldu. Eski sistemde kullanıcılar bir mesaja uzun bastıktan sonra bazı işlemler üst uygulama çubuğunda, diğer seçenekler ise ek bir menü içerisinde yer alıyordu. Yeni arayüz ise tüm bu yapıyı tek bir bağlam menüsünde topluyor. En sık kullanılan işlemler ilk seviyede gösterilirken, daha az kullanılan seçenekler "Daha Fazla" bölümü altında sunuluyor. Böylece kullanıcıların ekranın farklı noktalarına yönelmeden işlem yapabilmesi amaçlanıyor.

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Bu yaklaşım, masaüstü işletim sistemlerinde uzun yıllardır kullanılan bağlam menüsü mantığını mobil deneyime daha etkili şekilde uyarlıyor. Kullanıcının işlem yapmak istediği nesnenin hemen yanında açılan menüler, göz hareketini ve parmak erişimini azaltarak daha doğal bir kullanım sunuyor. Özellikle büyük ekranlı akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte ekranın üst kısmına uzanma ihtiyacını azaltan bu tür tasarımlar, tek elle kullanım açısından da önemli avantajlar sağlıyor.

Yeni mesaj menüsüne erişim için kullanıcıların herhangi bir ek işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Bireysel sohbetlerde ve grup konuşmalarında herhangi bir mesaja dokunup basılı tutulması yeterli oluyor. Güncellemeyi alan beta kullanıcılarında yeni bağlam menüsü otomatik olarak eski tasarımın yerini alıyor ve tüm mesaj işlemleri aynı yapı üzerinden gerçekleştiriliyor.

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