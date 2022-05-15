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Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde Windows için yeni WhatsApp beta sürümünü Microsoft Store'da yayınlamasından sonra macOS için de yeni bir masaüstü uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

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macOS'a özel WhatsApp uygulaması kullanımı daha kolay bir arayüzle gelecek

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Yukarıda paylaşılan ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, macOS için geliştirilen WhatsApp uygulamasına giriş yapmak için uygulamayı ilk kez açtığınızda, QR Kodunu taramanız gerekiyor. Ayrıca kullanıcılar sadece iOS cihazlarını değil Android cihazlarınıda uygulamaya bağlayabilecekler.

Ayrıca şirketin geliştirme aşamasında olduğu macOS'a özel uygulama, Mac Catalyst ile oluşturulmuş yerel bir uygulama ve bu uygulamanın arayüzü sayesinde WhatsApp'ı Mac'inizde kullanmak daha kolay olacak. Ancak uygulama şu anda geliştime aşamasında olduğundan henüz kullanıma sunulmadı. Yakın bir zamanda kullanıma sunulacağı ise çıkan söylentiler arasında.

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WhatsApp, macOS için yeni bir masaüstü uygulaması geliştiriyor