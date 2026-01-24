Giriş
    WhatsApp yeni grup üyeleriyle sohbet geçmişi paylaşımını test ediyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gruplara eklenen yeni üyelerle son sohbet geçmişinin paylaşılmasını sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. İşte detaylar:

    WhatsApp yeni grup üyeleriyle sohbet geçmiş paylaşımı çok yakında Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcıların gruplara eklenen yeni üyelerle son sohbet geçmişini kontrollü şekilde paylaşmasına imkân tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Özellik şu anda sınırlı sayıdaki beta kullanıcılarına sunulmuş durumda ve TestFlight üzerinden dağıtılan iOS beta sürümünde deneniyor. İlk aşamada, yeni eklenen bir üyenin son 14 gün içinde grupta paylaşılan en fazla 100 mesajı görebilmesi mümkün oluyor. WhatsApp yeni sohbet geçmişi paylaşımı, özellikle aktif grup sohbetlerinde bağlam kopukluğunu azaltmayı amaçlıyor.

    WhatsApp’ta yeni grup üyeleri için sohbet geçmişi erişimi nasıl çalışıyor

    Yeni özellik, grup sohbeti bilgi ekranı üzerinden erişilen bir akışla çalışıyor. Kullanıcılar Üye Ekle seçeneğini kullanarak gruba yeni bir kişi dahil ettiklerinde ekleme işleminin son adımında sohbet geçmişi paylaşımına dair bir onay ekranı ile karşılaşıyor. Bu ekranda, yeni üye ile paylaşılacak mesaj sayısı en fazla 100 olacak şekilde ayarlanabiliyor. İsteyen kullanıcılar, daha az sayıda mesaj paylaşmayı da tercih edebiliyor.

    Paylaşılan mesajların sohbet içinde görsel olarak farklı bir renkle vurgulanması da dikkat çeken teknik detaylardan biri. Bu sayede yeni üye, hangi mesajların geçmişten aktarıldığını kolayca ayırt edebiliyor. Aynı zamanda mevcut grup üyeleri de hangi içeriklerin paylaşıldığının farkında oluyor. WhatsApp, şeffaflığı artırmak adına sistemsel bir bildirim de ekliyor. Grup sohbetine otomatik olarak eklenen bu bilgilendirme mesajında sohbet geçmişini paylaşan kullanıcının adı açıkça belirtiliyor.

    Güvenlik tarafında ise WhatsApp’ın mevcut uçtan uca şifreleme mimarisi korunuyor. Paylaşım işlemi, yeni üyeyi ekleyen kullanıcının cihazında gerçekleşiyor ve o cihaza ait şifreleme anahtarları kullanılıyor. Böylece aktarılan son mesajlar, üçüncü tarafların erişimine kapalı şekilde yeni üyeye iletiliyor. Yeni özellikle birlikte mesaj geçmişine erişim; özellikle iş, okul veya proje gruplarında ciddi bir zaman tasarrufu sağlayabiliyor. Böylece yeni katılan bir üyenin önceki konuşmaları tek tek sormak yerine son tartışmaları doğrudan görmesi sağlanarak iletişim verimliliğinin artırması amaçlanıyor.

