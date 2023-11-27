WhatsApp'ın sevilen özelliği masaüstü sürümüne geri dönüyor

WhatsApp'ın sevilen özelliği geri dönüyor
Kaçıranlar için ilk olarak 2021 yılında kullanıma sunulan bir kez görüntüle özelliği, seçtiğiniz medya dosyalarının (fotoğraflar, videolar ve GIF'ler) tek seferlik görüntülenebilmesini sağlıyor. Daha önce bu özelliğe WhatsApp Web ve PC uygulamasından erişilebiliyordu. Ancak gizlilik endişeleri nedeniyle Kasım 2022'de sınırlandırıldı.
Özelliğe WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasından erişmek istediğinizde ise, ''Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak bir mesaj aldınız. Daha fazla gizlilik için bu mesajı yalnızca telefonunuzda açabiilirsiniz.'' uyarısı ile karşılaşıyordunuz.
Şimdi son gelişmeler, WhatsApp'ın bu kararından geri adım attığını gösteriyor. WABetaInfo'nun raporuna göre, ''bir kez görüntüle'' özelliği, tekrar WhatsApp Web ve Masaüstü uygulamasında görünmeye başladı. Ancak WhatsApp cephesinden henüz bir duyuru paylaşılmış değil. WABetaInfo ise, özelliğin WhatsApp Web'in en son sürümünü kullanan bazı kullanıcılara şimdiden ulaştığını söylüyor. Her halükarda genel kullanıma sunulması için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.