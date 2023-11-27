WhatsApp'ın sevilen özelliği masaüstü sürümüne geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, medya dosyalarının tek seferlik görüntülenmesine olanak tanıyan ''bir kez görüntüle'' özelliğini masaüstüne geri getiriyor. Daha önce kullanımdan kaldırılan özellik, genel kullanıma açılmaya başladı.

WhatsApp'ın sevilen özelliği geri dönüyor

Kaçıranlar için ilk olarak 2021 yılında kullanıma sunulan bir kez görüntüle özelliği, seçtiğiniz medya dosyalarının (fotoğraflar, videolar ve GIF'ler) tek seferlik görüntülenebilmesini sağlıyor. Daha önce bu özelliğe WhatsApp Web ve PC uygulamasından erişilebiliyordu. Ancak gizlilik endişeleri nedeniyle Kasım 2022'de sınırlandırıldı.

Özelliğe WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasından erişmek istediğinizde ise, ''Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak bir mesaj aldınız. Daha fazla gizlilik için bu mesajı yalnızca telefonunuzda açabiilirsiniz.'' uyarısı ile karşılaşıyordunuz.

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Şimdi son gelişmeler, WhatsApp'ın bu kararından geri adım attığını gösteriyor. WABetaInfo'nun raporuna göre, ''bir kez görüntüle'' özelliği, tekrar WhatsApp Web ve Masaüstü uygulamasında görünmeye başladı. Ancak WhatsApp cephesinden henüz bir duyuru paylaşılmış değil. WABetaInfo ise, özelliğin WhatsApp Web'in en son sürümünü kullanan bazı kullanıcılara şimdiden ulaştığını söylüyor. Her halükarda genel kullanıma sunulması için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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