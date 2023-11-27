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    WhatsApp'ın sevilen özelliği masaüstü sürümüne geri dönüyor

    WhatsApp, daha Web ve masaüstü uygulamasında bulunan kullanışlı bir özelliği geri getiriyor. Bir kez görüntüle özelliğine artık bu platformlardan erişilebilecek. İşte detaylar…
    WhatsApp'ın kaldırılan özelliği geri dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, medya dosyalarının tek seferlik görüntülenmesine olanak tanıyan ''bir kez görüntüle'' özelliğini masaüstüne geri getiriyor. Daha önce kullanımdan kaldırılan özellik, genel kullanıma açılmaya başladı.

    WhatsApp'ın sevilen özelliği geri dönüyor

    Kaçıranlar için ilk olarak 2021 yılında kullanıma sunulan bir kez görüntüle özelliği, seçtiğiniz medya dosyalarının (fotoğraflar, videolar ve GIF'ler) tek seferlik görüntülenebilmesini sağlıyor. Daha önce bu özelliğe WhatsApp Web ve PC uygulamasından erişilebiliyordu. Ancak gizlilik endişeleri nedeniyle Kasım 2022'de sınırlandırıldı.

    Özelliğe WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasından erişmek istediğinizde ise, ''Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak bir mesaj aldınız. Daha fazla gizlilik için bu mesajı yalnızca telefonunuzda açabiilirsiniz.'' uyarısı ile karşılaşıyordunuz.

    Şimdi son gelişmeler, WhatsApp'ın bu kararından geri adım attığını gösteriyor. WABetaInfo'nun raporuna göre, ''bir kez görüntüle'' özelliği, tekrar WhatsApp Web ve Masaüstü uygulamasında görünmeye başladı. Ancak WhatsApp cephesinden henüz bir duyuru paylaşılmış değil. WABetaInfo ise, özelliğin WhatsApp Web'in en son sürümünü kullanan bazı kullanıcılara şimdiden ulaştığını söylüyor. Her halükarda genel kullanıma sunulması için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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