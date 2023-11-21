Tam Boyutta Gör WhatsApp, yeni hesap doğrulama yöntemini kullanıma açtı. Kullanıcılar, artık SMS yerine e-posta doğrulamasını kullanarak kimlik doğrulaması yapabiliyor. Bu özellik bir süredir WhatsApp beta sürümünde kullanılabiliyordu; artık herkes kullanabiliyor.

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WhatsApp e-posta ile hesap doğrulama, kullanıcıların hücresel kapsama alanı dışında bir yerde olduklarında ve WhatsApp hesaplarına giriş yapmaları gerektiğinde bir alternatif olarak çalışıyor. Kullanıcıların hesaplarına bir e-posta adresi eklemek için Profil - Hesap - E-Posta Adresi yolunu izlemesi gerekiyor. Eklenen e-posta adresini yalnızca hesap sahibi görebiliyor, diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceği açıklandı.

SMS doğrulamanın yerine geçmeyecek

Bu arada e-posta adresi yalnızca hesap doğrulama için kullanılıyor. Yani WhatsApp’ı kullanmak için yine geçerli bir telefon numarasının olması gerekiyor. Öte yandan WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanmasına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.

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WhatsApp, e-posta ile hesap doğrulama seçeneğini sunmaya başladı