WhatsApp, e-posta ile hesap doğrulama seçeneğini sunmaya başladı

WhatsApp e-posta ile hesap doğrulama, kullanıcıların hücresel kapsama alanı dışında bir yerde olduklarında ve WhatsApp hesaplarına giriş yapmaları gerektiğinde bir alternatif olarak çalışıyor. Kullanıcıların hesaplarına bir e-posta adresi eklemek için Profil - Hesap - E-Posta Adresi yolunu izlemesi gerekiyor. Eklenen e-posta adresini yalnızca hesap sahibi görebiliyor, diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceği açıklandı.
SMS doğrulamanın yerine geçmeyecek
Bu arada e-posta adresi yalnızca hesap doğrulama için kullanılıyor. Yani WhatsApp’ı kullanmak için yine geçerli bir telefon numarasının olması gerekiyor. Öte yandan WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanmasına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.