WhatsApp'ın sesli mesajları yazıya dökme özelliği Android'e geliyor

Şuan için 5 dilde sunuluyor
Şuan için İngilizce, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe dillerine destek sunulan özellik ile seçilen dil paketi indirildikten sonra ses transkriptleri cihaz üzerinde oluşturuluyor. Böylece kullanıcı gizliliği sağlanıyor.
Sesli mesajları yazıya dökme, işitme engelliler için uygulama deneyimini kolaylaştırmanın yanında, gürültülü veya müsait olmayan ortamlarda kullanıcların sesli mesajlara erişebilmesini sağlıyor. Bunun yanında uzun sesli notların içeriğini yazıya dökmek, önemli bir konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından da fayda sağlayacağı şüphesiz.
Aynı özellik daha önce Mayıs ayında iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Şuan için sınırlı kullanıcının erişebildiği özellik yakında bütün kullanıcılara açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.