WhatsApp'ın sesli mesajları yazıya dökme özelliği Android'e geliyor

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, gönderilen sesli mesajları yazıya çevirme özelliğini Android'e getiriyor. WhatsApp Beta sürüm 2.24.15.5'de ortaya çıkan özellik şuanda belirli ülkelerde sınırlı kullanıcı tarafından test ediliyor.

Şuan için 5 dilde sunuluyor

Şuan için İngilizce, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe dillerine destek sunulan özellik ile seçilen dil paketi indirildikten sonra ses transkriptleri cihaz üzerinde oluşturuluyor. Böylece kullanıcı gizliliği sağlanıyor.

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Sesli mesajları yazıya dökme, işitme engelliler için uygulama deneyimini kolaylaştırmanın yanında, gürültülü veya müsait olmayan ortamlarda kullanıcların sesli mesajlara erişebilmesini sağlıyor. Bunun yanında uzun sesli notların içeriğini yazıya dökmek, önemli bir konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından da fayda sağlayacağı şüphesiz.

Aynı özellik daha önce Mayıs ayında iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Şuan için sınırlı kullanıcının erişebildiği özellik yakında bütün kullanıcılara açılacak.

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