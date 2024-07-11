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    Anlık Bildirim

    Galaxy AI Canlı Çeviri artık üçüncü parti uygulamaları destekliyor

    Samsung, Unpacked etkinliğinde yeni cihazlarının yanı sıra Galaxy AI'a gelecek yeni özellikleri tanıttı. Galaxy yapay zekası artık üçüncü parti uygulamalarda çeviriyi destekleyecek.
    galaxy ai canlı çeviri üçüncü parti uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz’da Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip6 telefonları dahil bir dizi yeni donanımını tanıttı. Şirket, ayrıca bu yıl sonunda 200 milyon cihazın kullanacağı söylenen Galaxy AI’a gelen yeni özelliklerini, iyileştirmeleri gösterdi. Galaxy AI Live Translate artık WhatsApp ve diğer popüler üçüncü parti uygulamalarını destekleyecek.

    Galaxy AI Canlı Çeviri özelliği, aramaları gerçek zamanlı çevirebiliyor ancak yalnızca Samsung Telefon uygulamasıyla çalışıyordu. Önceki raporlar Samsung yapay zekasının WhatsApp aramalarını da çevireceğini ortaya çıkarmıştı. Unpacked etkinliğinde bu, resmî olarak duyuruldu; Galaxy AI Live Translate artık popüler mesajlaşma platformlarını destekleyecek.

    Samsung, etkinlikte Galaxy AI özelliğini üçüncü parti uygulamalara ve mesajlaşma platformlarına kademeli olarak getireceğini söyledi. Ancak yazılım güncellemesiyle mi yoksa uygulama güncellemeleriyle mi geleceği belli değil.

    Samsung ayrıca desteklenen dillerin sayısını artıracağını söyledi. Temmuz sonuna kadar 16, bu yılın sonuna kadar da 20 dil desteklenecek.

    One UI 6.1.1, Galaxy cihazlarına birçok yeni yapay zeka özelliği getiriyor. Dikkat çekici özelliklerden biri; basit çizimleri ve eskizleri gerçekçi görsellere dönüştüren Sketch to Image. Bir diğeri; verilen anahtar kelimelere göre kolayca metin içeriği oluşturmanıza olanak tanıyan Composer. Bu özelliğe doğrudan Samsung klavyesinden ulaşabiliyorsunuz. Portre fotoğrafları 3D avatarlara dönüştüren Portre Stüdyo, bir başka yeni Galaxy AI özelliği. Bu arada Google da bazı uygulamalarını Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’ya göre optimize etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 18 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 20 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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