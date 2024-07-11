Galaxy AI Canlı Çeviri artık üçüncü parti uygulamaları destekliyor

Galaxy AI Canlı Çeviri özelliği, aramaları gerçek zamanlı çevirebiliyor ancak yalnızca Samsung Telefon uygulamasıyla çalışıyordu. Önceki raporlar Samsung yapay zekasının WhatsApp aramalarını da çevireceğini ortaya çıkarmıştı. Unpacked etkinliğinde bu, resmî olarak duyuruldu; Galaxy AI Live Translate artık popüler mesajlaşma platformlarını destekleyecek.
Samsung, etkinlikte Galaxy AI özelliğini üçüncü parti uygulamalara ve mesajlaşma platformlarına kademeli olarak getireceğini söyledi. Ancak yazılım güncellemesiyle mi yoksa uygulama güncellemeleriyle mi geleceği belli değil.
Samsung ayrıca desteklenen dillerin sayısını artıracağını söyledi. Temmuz sonuna kadar 16, bu yılın sonuna kadar da 20 dil desteklenecek.
One UI 6.1.1, Galaxy cihazlarına birçok yeni yapay zeka özelliği getiriyor. Dikkat çekici özelliklerden biri; basit çizimleri ve eskizleri gerçekçi görsellere dönüştüren Sketch to Image. Bir diğeri; verilen anahtar kelimelere göre kolayca metin içeriği oluşturmanıza olanak tanıyan Composer. Bu özelliğe doğrudan Samsung klavyesinden ulaşabiliyorsunuz. Portre fotoğrafları 3D avatarlara dönüştüren Portre Stüdyo, bir başka yeni Galaxy AI özelliği. Bu arada Google da bazı uygulamalarını Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’ya göre optimize etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.