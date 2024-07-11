Galaxy AI Canlı Çeviri artık üçüncü parti uygulamaları destekliyor

Galaxy AI, bu yıl 200 milyondan fazla cihazda kullanılabilecek 23 sa. önce eklendi

Galaxy AI Canlı Çeviri özelliği, aramaları gerçek zamanlı çevirebiliyor ancak yalnızca Samsung Telefon uygulamasıyla çalışıyordu. Önceki raporlar Samsung yapay zekasının WhatsApp aramalarını da çevireceğini ortaya çıkarmıştı. Unpacked etkinliğinde bu, resmî olarak duyuruldu; Galaxy AI Live Translate artık popüler mesajlaşma platformlarını destekleyecek.

Samsung, etkinlikte Galaxy AI özelliğini üçüncü parti uygulamalara ve mesajlaşma platformlarına kademeli olarak getireceğini söyledi. Ancak yazılım güncellemesiyle mi yoksa uygulama güncellemeleriyle mi geleceği belli değil.

Samsung ayrıca desteklenen dillerin sayısını artıracağını söyledi. Temmuz sonuna kadar 16, bu yılın sonuna kadar da 20 dil desteklenecek.

One UI 6.1.1, Galaxy cihazlarına birçok yeni yapay zeka özelliği getiriyor. Dikkat çekici özelliklerden biri; basit çizimleri ve eskizleri gerçekçi görsellere dönüştüren Sketch to Image. Bir diğeri; verilen anahtar kelimelere göre kolayca metin içeriği oluşturmanıza olanak tanıyan Composer. Bu özelliğe doğrudan Samsung klavyesinden ulaşabiliyorsunuz. Portre fotoğrafları 3D avatarlara dönüştüren Portre Stüdyo, bir başka yeni Galaxy AI özelliği. Bu arada Google da bazı uygulamalarını Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’ya göre optimize etti.

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Galaxy AI Canlı Çeviri üçüncü parti uygulamaları destekliyor