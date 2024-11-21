WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini kullanıma sundu

Sesli mesajlar WhatsApp'ta iletişim kurmanın kolay yollarından biri olsa da, özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda veya sessiz olunması gereken yerlerde mesajın dinlenememesi problemini ortaya çıkarıyordu. Yeni transkripsiyon özelliği ile bu sorun ortadan kalkıyor. Aynı zamanda sesli mesajlardan nefret eden kullanıcılar için de sorunu çözüyor.
Şuan için Türkçe desteği bulunmuyor
WhatsApp duyurusunda, sesli mesaj transkriptlerinin doğrudan cihazda oluşturulduğunu, böylece WhatsApp dahil hiçkimsenin mesajlarınıza erişemeyeceğini belirtiyor. Özellik kullanıma sunulduğunda varsayılan olarak devre dışı bırakılacak. WhatsApp ayarlarında Sohbetler kısmından özelliği açılabilecek.
WhatsApp'ın sesli mesajları yazıya dökme özelliği başlangıçta, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve Hintçe dillerinde sunuluyor. İlerleyen dönemde desteklenen dil sayısı artacak.Kaynakça https://faq.whatsapp.com/241617298315321/?cms_platform=android&helpref=platform_switcher https://blog.whatsapp.com/introducing-voice-message-transcripts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.