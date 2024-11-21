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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini kullanıma sundu

    WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini Android'te kullanıma sundu. Bu sayede dinleyemediğiniz sesli mesajların içeriğini yazılı olarak görebileceksiniz.
    WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini iOS'ten sonra Android'de de kullanıma sundu. Önümüzdeki haftalarda aşama aşama kullanıma sunulacak olan özellik sayesinde dinleyemediğiniz sesli mesajların hemen altında mesajın içeriğini yazılı olarak görebileceksiniz.

    Sesli mesajlar WhatsApp'ta iletişim kurmanın kolay yollarından biri olsa da, özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda veya sessiz olunması gereken yerlerde mesajın dinlenememesi problemini ortaya çıkarıyordu. Yeni transkripsiyon özelliği ile bu sorun ortadan kalkıyor. Aynı zamanda sesli mesajlardan nefret eden kullanıcılar için de sorunu çözüyor.

    Şuan için Türkçe desteği bulunmuyor

    WhatsApp duyurusunda, sesli mesaj transkriptlerinin doğrudan cihazda oluşturulduğunu, böylece WhatsApp dahil hiçkimsenin mesajlarınıza erişemeyeceğini belirtiyor. Özellik kullanıma sunulduğunda varsayılan olarak devre dışı bırakılacak. WhatsApp ayarlarında Sohbetler kısmından özelliği açılabilecek.

    WhatsApp'ın sesli mesajları yazıya dökme özelliği başlangıçta, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve Hintçe dillerinde sunuluyor. İlerleyen dönemde desteklenen dil sayısı artacak.

    Kaynakça https://faq.whatsapp.com/241617298315321/?cms_platform=android&helpref=platform_switcher https://blog.whatsapp.com/introducing-voice-message-transcripts
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    R
    ru1ns 22 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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