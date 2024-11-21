Tam Boyutta Gör WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini iOS'ten sonra Android'de de kullanıma sundu. Önümüzdeki haftalarda aşama aşama kullanıma sunulacak olan özellik sayesinde dinleyemediğiniz sesli mesajların hemen altında mesajın içeriğini yazılı olarak görebileceksiniz.

Sesli mesajlar WhatsApp'ta iletişim kurmanın kolay yollarından biri olsa da, özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda veya sessiz olunması gereken yerlerde mesajın dinlenememesi problemini ortaya çıkarıyordu. Yeni transkripsiyon özelliği ile bu sorun ortadan kalkıyor. Aynı zamanda sesli mesajlardan nefret eden kullanıcılar için de sorunu çözüyor.

WhatsApp artık gönderilmeyen mesajları taslak olarak kaydedecek 5 gün önce eklendi

Şuan için Türkçe desteği bulunmuyor

WhatsApp duyurusunda, sesli mesaj transkriptlerinin doğrudan cihazda oluşturulduğunu, böylece WhatsApp dahil hiçkimsenin mesajlarınıza erişemeyeceğini belirtiyor. Özellik kullanıma sunulduğunda varsayılan olarak devre dışı bırakılacak. WhatsApp ayarlarında Sohbetler kısmından özelliği açılabilecek.

WhatsApp'ın sesli mesajları yazıya dökme özelliği başlangıçta, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve Hintçe dillerinde sunuluyor. İlerleyen dönemde desteklenen dil sayısı artacak.

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WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini kullanıma sundu