WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi

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Hisselerin artışı ile birlikte WhatsApp sohbet platformuna ödediği rakam toplamda 21.8 milyar dolara ulaşan Facebook'un bu yatırımı gelire çevirmek istediği uzun zamandır konuşuluyor. Ne var ki firma buna cesaret edemedi.

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Bir süredir WhatsApp durum mesajlarının arasına tam ekran açılacak şekilde reklam durumları yerleştirileceği biliniyor ve uygulamanın kodları arasına da bu değişiklik entegre edilmeye başlanmıştı.

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Gelen bilgilere göre Facebook bir süreliğine WhatsApp reklam işinden vazgeçmiş görünüyor. Reklam stratejisi için oluşturulan ekibin de dağıtıldığı ve kodların da temizlendiği belirtiliyor. Böylece 1.6 milyar kullanıcıya ulaşan WhatsApp, bir süre daha reklamdan arınmış bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Facebook bundan neden vazgeçti bilinmiyor ancak uygulamanın geliştiricileri Jan Koum ve Brian Acton'un reklam politikası yüzünden Facebook ile ters düştüğü ve sonrasında görevlerini bıraktığı da gelen bilgiler arasında. Bu ikilinin hazırladığı kullanıcı sözleşmesinde WhatsApp içerisinde reklam verilecekse bunun mutlaka önceden kullanıcılara bildirilmesi gerekiyor.

https://www.phonearena.com/news/facebook-changes-its-mind-on-whatsapp-ads_id121599

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