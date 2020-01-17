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    WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi

    WhatsApp durum mesajları arasına serpiştirilecek tam ekran reklam içerikleri son dakika kararıyla iptal edildi. Facebook bir süre daha reklam olmadan WhatsApp yönetimini devam ettirecek.
    5 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi
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    Hisselerin artışı ile birlikte WhatsApp sohbet platformuna ödediği rakam toplamda 21.8 milyar dolara ulaşan Facebook'un bu yatırımı gelire çevirmek istediği uzun zamandır konuşuluyor. Ne var ki firma buna cesaret edemedi.

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    Bir süredir WhatsApp durum mesajlarının arasına tam ekran açılacak şekilde reklam durumları yerleştirileceği biliniyor ve uygulamanın kodları arasına da bu değişiklik entegre edilmeye başlanmıştı.

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    Gelen bilgilere göre Facebook bir süreliğine WhatsApp reklam işinden vazgeçmiş görünüyor. Reklam stratejisi için oluşturulan ekibin de dağıtıldığı ve kodların da temizlendiği belirtiliyor. Böylece 1.6 milyar kullanıcıya ulaşan WhatsApp, bir süre daha reklamdan arınmış bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

    Facebook bundan neden vazgeçti bilinmiyor ancak uygulamanın geliştiricileri Jan Koum ve Brian Acton'un reklam politikası yüzünden Facebook ile ters düştüğü ve sonrasında görevlerini bıraktığı da gelen bilgiler arasında. Bu ikilinin hazırladığı kullanıcı sözleşmesinde WhatsApp içerisinde reklam verilecekse bunun mutlaka önceden kullanıcılara bildirilmesi gerekiyor.



    https://www.phonearena.com/news/facebook-changes-its-mind-on-whatsapp-ads_id121599 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    xenix 5 gün en beğenilen
    Şu whatsapp haberlerinin altına Telegram whatsapp dan daha güzel dip notunu otomatik ekleyin artık her seferinde biz yazıyoruz 😂
    Yanıtla +13
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    xenix 5 gün en beğenilen
    Şu whatsapp haberlerinin altına Telegram whatsapp dan daha güzel dip notunu otomatik ekleyin artık her seferinde biz yazıyoruz 😂
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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