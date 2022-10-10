WhatsApp’ta grup kapasitesi artıyor: 1024 kişiye çıkacak

WhatsApp’ın Beta sürümünde test ediliyor
Geçtiğimiz aylarda grup sohbeti kapasitesini 512’ye çıkaran firma, aynı yıl içerisinde bir kez daha kapasite artırımı yapmaya hazırlanıyor. WABetaInfo tarafından gelen bilgilere göre WhatsApp, grup kapasitesini 1024’e çıkartacak.
WhatsApp’ın yeni özelliği, iOS ve Android tarafındaki bazı Beta kullanıcılarında test ediliyor ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açılacaktır. WhatsApp, grup kullanıcı limitini 1024’e çıkartarak daha farklı kullanımlara hitap etmek istese de Telegram ve Discord, yüz binlerce kullanıcının aynı sunucuda olmasına izin veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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