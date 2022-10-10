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    WhatsApp’ta grup kapasitesi artıyor: 1024 kişiye çıkacak

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir kez daha maksimum grup üye sayısını arttırıyor. Platform, yakında 1024 farklı kişinin aynı grupta olmasına izin verecek.
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    WhatsApp'ta grup limiti bir kez daha artıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, son yıllarda Telegram ve Discord platformlarına ciddi anlamda kullanıcı kaybetmişti. Bunun üzerine Meta, WhatsApp’ın grup sohbetlerine olan odağını arttırdı ve platforma birçok yenilik ekledi. Firma, şimdi de grup kullanıcı sayısını bir kez daha arttırmaya hazırlanıyor.

    WhatsApp’ın Beta sürümünde test ediliyor

    Geçtiğimiz aylarda grup sohbeti kapasitesini 512’ye çıkaran firma, aynı yıl içerisinde bir kez daha kapasite artırımı yapmaya hazırlanıyor. WABetaInfo tarafından gelen bilgilere göre WhatsApp, grup kapasitesini 1024’e çıkartacak.

     WhatsApp’ın yeni özelliği, iOS ve Android tarafındaki bazı Beta kullanıcılarında test ediliyor ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açılacaktır. WhatsApp, grup kullanıcı limitini 1024’e çıkartarak daha farklı kullanımlara hitap etmek istese de Telegram ve Discord, yüz binlerce kullanıcının aynı sunucuda olmasına izin veriyor. 

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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