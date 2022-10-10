Meta, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma verecek

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WhatsApp, 2021’in başlarında gizlilik ve güvenlik sözleşmesini güncelleyeceğini duyurmuş ve uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için yeni sözleşmeyi kabul etmeyi şart koşmuştu. Büyük tepki alan sözleşmede bazı verilerin Facebook ile paylaşılacağı belirtiliyordu. Kullanıcıların tepkisinin ardından WhatsApp geri adım attı ve bu sözleşmeyi yürürlüğe sokmaktan vazgeçti.

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Rekabet Kurumu, WhatsApp’ın yeni sözleşmesinin içeriği ve bu sözleşmeyi zorunlu kılması nedeniyle 11 Ocak 2021’de Meta'ya soruşturma başlatmıştı. 11 Mart 2021 tarihinde geçici tedbir kararı alarak WhatsApp ve Facebook arasında veri paylaşımı yapılmaması yönünde geçici tedbir kararı almıştı.

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Rekabet kurumunun Meta’ya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 11 Ekim saat 10.30’da sözlü savunma toplantısı yapılacak. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik savunma alınacak.

Sözlü savunma toplantısına katılabilirsiniz

Sözlü savunma toplantısını dilerseniz online olarak takip edebilirsiniz. İzleyici olarak katılmak için Rekabet Kurumu web sitesindeki Sözlü Savunma Toplantısı Katılım İsteği formunu doldurmanız yeterli.

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