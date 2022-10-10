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    Meta, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma verecek

    WhatsApp'ın tartışma yaratan gizlilik ve güvenlik sözleşmesi nedeniyle Meta'ya soruşturma başlatılmıştı. 11 Ekim saat 10.30'da sözlü savunma toplantısı yapılacak.
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    Meta, Rekabet Kurulu'na sözlü savunma verecek Tam Boyutta Gör

    WhatsApp, 2021’in başlarında gizlilik ve güvenlik sözleşmesini güncelleyeceğini duyurmuş ve uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için yeni sözleşmeyi kabul etmeyi şart koşmuştu. Büyük tepki alan sözleşmede bazı verilerin Facebook ile paylaşılacağı belirtiliyordu. Kullanıcıların tepkisinin ardından WhatsApp geri adım attı ve bu sözleşmeyi yürürlüğe sokmaktan vazgeçti.

    Meta, Rekabet Kurulu'na sözlü savunma verecek Tam Boyutta Gör

    Rekabet Kurumu, WhatsApp’ın yeni sözleşmesinin içeriği ve bu sözleşmeyi zorunlu kılması nedeniyle 11 Ocak 2021’de Meta'ya soruşturma başlatmıştı. 11 Mart 2021 tarihinde geçici tedbir kararı alarak WhatsApp ve Facebook arasında veri paylaşımı yapılmaması yönünde geçici tedbir kararı almıştı.

    Rekabet kurumunun Meta’ya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 11 Ekim saat 10.30’da sözlü savunma toplantısı yapılacak. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik savunma alınacak.

    Sözlü savunma toplantısına katılabilirsiniz

    Sözlü savunma toplantısını dilerseniz online olarak takip edebilirsiniz. İzleyici olarak katılmak için Rekabet Kurumu web sitesindeki Sözlü Savunma Toplantısı Katılım İsteği formunu doldurmanız yeterli.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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