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    WhatsApp'ın yeni gelişmiş sohbet gizliliği özelliği ile mesaj güvenliğiniz artıyor

    WhatsApp'ın yeni gelişmiş sohbet gizliliği özelliği, medya dosyalarının galerinize kaydedilmesini ve sohbet geçmişlerinin dışa aktarılmasını sınırlayarak kullanıcı mahremiyetini güçlendiriyor.
    WhatsApp'ın yeni özelliği ile mesaj güvenliğiniz artıyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcılarının gizlilik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Android için yayınlanan en son WhatsApp beta 2.25.10.14 güncellemesi ile platformun, mesaj paylaşımını sınırlamak için tasarlanmış gelişmiş bir sohbet gizliliği özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    WhatsApp, kullanıcılarına daha fazla gizlilik kontrolü sunuyor

    Gelişmiş sohbet gizliliği özelliği, kullanıcılara mesajlaşma deneyimlerini daha güvenli hale getirmek için çeşitli kontroller sunacak. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, medya dosyalarının cihaz galerisine otomatik olarak kaydedilmesini kısıtlama yeteneği olacak. Bu, kullanıcıların bu özelliği etkinleştirdiği sohbetlerde aldıkları fotoğraf ve videoların otomatik olarak galeriye kaydedilmeyeceği anlamına geliyor. Bu koruma, daha önce yalnızca kaybolan mesajlar için geçerliyken artık gelişmiş sohbet gizliliği özelliğini etkinleştiren tüm kullanıcılar için de erişilebilir hale gelecek.

    WhatsApp'ın yeni özelliği ile mesaj güvenliğiniz artıyor Tam Boyutta Gör
    Sadece medya dosyalarının kaydedilmesiyle sınırlı kalmayan bu özellik, aynı zamanda sohbet geçmişlerinin dışa aktarılmasını da kontrol altına alacak. Gelişmiş sohbet gizliliği etkinleştirildiğinde, WhatsApp bu ayarı kullanan kişilerle yapılan görüşmelerin dışa aktarılmasını engelleyecek. Bu sayede özel konuşmalar daha iyi korunacak ve yetkisiz veri transferlerinin önüne geçilecek.

    Ayrıca gelişmiş sohbet gizliliği etkinleştirildiğinde aynı konuşmadaki katılımcılar Meta AI ile etkileşime giremeyecekler. Bu da kullanıcıların özel konuşmalarının yapay zeka sistemleriyle paylaşılmadığından emin olmalarını sağlayacak. Dikkat çekici bir nokta ise WhatsApp'ın sohbet ekran görüntülerini önlemek için bir ekran görüntüsü algılama mekanizması geliştirmemiş olması. Bu karar muhtemelen kullanıcıların WhatsApp Web veya diğer harici yöntemler aracılığıyla bu kısıtlamayı aşabilecekleri gerçeğinden kaynaklanıyor.

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