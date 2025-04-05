WhatsApp'ın yeni gelişmiş sohbet gizliliği özelliği ile mesaj güvenliğiniz artıyor

WhatsApp, kullanıcılarına daha fazla gizlilik kontrolü sunuyor
Gelişmiş sohbet gizliliği özelliği, kullanıcılara mesajlaşma deneyimlerini daha güvenli hale getirmek için çeşitli kontroller sunacak. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, medya dosyalarının cihaz galerisine otomatik olarak kaydedilmesini kısıtlama yeteneği olacak. Bu, kullanıcıların bu özelliği etkinleştirdiği sohbetlerde aldıkları fotoğraf ve videoların otomatik olarak galeriye kaydedilmeyeceği anlamına geliyor. Bu koruma, daha önce yalnızca kaybolan mesajlar için geçerliyken artık gelişmiş sohbet gizliliği özelliğini etkinleştiren tüm kullanıcılar için de erişilebilir hale gelecek.
Ayrıca gelişmiş sohbet gizliliği etkinleştirildiğinde aynı konuşmadaki katılımcılar Meta AI ile etkileşime giremeyecekler. Bu da kullanıcıların özel konuşmalarının yapay zeka sistemleriyle paylaşılmadığından emin olmalarını sağlayacak. Dikkat çekici bir nokta ise WhatsApp'ın sohbet ekran görüntülerini önlemek için bir ekran görüntüsü algılama mekanizması geliştirmemiş olması. Bu karar muhtemelen kullanıcıların WhatsApp Web veya diğer harici yöntemler aracılığıyla bu kısıtlamayı aşabilecekleri gerçeğinden kaynaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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