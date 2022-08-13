WhatsApp’a yeni özellik: Grup yöneticileri gruba katılmak isteyenleri seçebilecek

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Dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından WhatsApp, Meta yönetimi altında yeni özellikler eklemeye devam ediyor. WABetaInfo tarafından elde edilen bilgilere göre WhatsApp takımı, grup yöneticilerin gücünü arttırmaya hazırlanıyor.

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Gruba katılma istekleri yöneticilere bildirim olarak gönderilecek

Grup linklerini tanıtması ile WhatsApp, özellikle büyük topluluklar için birleştirmeyi kolaylaştırmıştı. Ancak bu linkler ile alakasız insanlar da onaylanmadığı gruplar katılabiliyordu. Bunun önüne geçmek isteyen firma, grup yöneticilerine yeni bir güç vermeye hazırlanıyor.

WABetaInfo tarafından WhatsApp 2.22.19.9 beta sürümünde tetiklenen özellik, platformun yeni özelliğini doğruluyor. “Yeni katılımcıları onayla” özelliğinin aktifleştirilmesi halinde grup yöneticileri, gruba katılmak isteyen kişileri yönetebiliyor. Özellik, tıpkı Instagram’daki takipçi istekleri gibi listenelenecek ve kişilerin gruba girip girilmemesinin kontrolünü sağlayacak. Ayrıca grup yöneticileri, yeni bir kişi gruba katılmak istediğinde bildirim alacak. Özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki haftalarda beta sürümündeki bazı kullanıcılara sunulacaktır.

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WhatsApp'tan grup yöneticilerine yeni bir özellik