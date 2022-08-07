Spotify Türkiye’ye soruşturma açıldı: Dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret

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İsveçli müzik platformu Spotify’a soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan artan şikayetler sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Spotify’in dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret içeren içeriklere izin verdiği iddia ediliyor.

Çalma listelerinin Spotify onayından geçtiği belirtiliyor

Spotify’da kullanıcılar tarafından oluşturulan birçok halka açık çalma listesi, isimlerinden dolayı CİMER’e şikâyet edildi. “Allah’ın Hz.Adem’i cenneten kovarken dinlediği şarkılar”, “Allah’ın telefon zil sesi” ve “Hz.Ali’nin halifeliği kaybettiğinde dinlediği şarkılar” gibi çalma listeleri, CİMER’e yapılan şikayetlere konu olan çalma listelerinden bazıları. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan şikayetlerde bazı şikayetçiler, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret edildiğini ve dini değerlerin aşağılandığını” iddia etti. Bir başvuruda da şikayetçi “Spotify tarafından vergi kaçırıldığını” iddia etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Savcılık, incelemeleri sonucunda, kullanıcıların hazırladıkları çalma listelerinin Spotify’ın onayından geçtiğini belirtti. Konuyla ilgili yeni detaylar, önümüzdeki günde ortaya çıkacaktır. CİMER’e şikâyet edilen diğer çalma listelerini burada görebilirsiniz.

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