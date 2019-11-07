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    Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus menşeli yazılım ve uygulamalara sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.
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    Diğer Yazılım
    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir
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    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Salı günü kabul edilen bir tasarıya göre ülkede satışı yapılan tüm cep telefonları, bilgisayar ve akıllı telefonların Rus menşeili yazılım ve uygulamalarla ön yüklü gelmesi şartı aranacak.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onaylaması halinde Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi planlanan yasa tasarısı kapsamında aranan şartları sağlamayan şirketlere, sattıkları cihaz başına 3 bin dolara yaklaşan para cezası verilmesi öngörülüyor.

    Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların ne şekilde yükleneceğine dair detayların belli olmadığı tasarı, ileriki dönemlerde Rus hükümeti tarafından olgunlaştırılacak.

    Ayrıca Bkz. "Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor"

    Tasarının haklılığını savunan Duma Milletvekili Aleksey Kanayev yaptığı açıklamada, “Yasa teklifiyle Rus bilişim şirketlerini daha rekabetçi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sayede tüketici haklarını da korumuş olacağız.” ifadelerini kullanmış.

    Uzmanlar, Yandex ve Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketlerinin tasarıya destek verdiğini ifade ederken ülke pazarının hakimi durumunda olan Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketlerin ise söz konusu teklife karşı çıktığını belirtiyor.

    Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir
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    Ülkenin internet üzerindeki kontrol mekanizmasını genişletmek ve yabancı şirketlerin geliştirdiği teknolojilere olan bağımlılığı azaltmak maksadıyla aldığı değerlendirilen kararın ileriki dönemde nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz. Teklifin yasalaşması halinde Apple’ın yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki pazardan çekilebileceği belirtiliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/rusyada-yerli-yazilimsiz-telefon-ve-bilgisayarlarin-yasaklanmasi-gundemde/1636451 Yorum Yaz
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    FatihAsl 2 hf. en beğenilen
    yerinde bir karar. acı çekmeden bağımsız olunamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    MustafaC53 2 hf.
    Burda olsa istemezükçüler kıyameti koparır...
    Yanıtla +9
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    faniseyler 2 hf.
    Türkiye de aldığımız ürünlerin içinden Türkçe kullanım kılavuzu bile çıkmıyor. Bence benzer tedbirleri daha kapsamlı bir şekilde ülkemizde de uygulanması lazım.
    Türkiye de aldığımız ürünlerin içinden Türkçe kullanım kılavuzu bile çıkmıyor. Bence benzer tedbirleri daha kapsamlı bir şekilde ülkemizde de uygulanması lazım....
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    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 2 hf.
    Diktatörce bir karar. Rusyadan başka ne beklenirdi ki?
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    Why Shy 2 hf.
    Biz her şeyi dışarıdan ala ala toplu iğneyi bile üretemez, tamamen dışa bağımlı hale geldik.
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    ipli jeton 2 hf.
    Яндекс şu an oldukça iyi bir noktada. İnsanları Google'a bağlayan tek şey alışkanlıkları.

    Birçok serviste Яндекс Google'dan daha iyi.



    En basitinden Google'da bir resmi sitesine gitmeden tam ekran açamıyorken, Yandex bunu yapabiliyor.



    Arama sonucunda çıkan videoları videonun olduğu siteye gitmeden doğrudan arama motoru üzerinde izleyebiliyorsun. Pratik bir şey.



    Başka harita uygulaması Google'dan daha başarılı. Özellikle Rusya'da bariz başarılılar.
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    fuckulteli 2 hf.
    Baskıyla zorlamayla olacak iş değil. (yerli çözümler ya işlevsel, kullanılır olmalı ya da yerli seçenek olarak sunulmalı ve yerli yazılımlı cihazlar için şirketler değil devletler %2 - %3 vergi iade etmeli. Bakın diğerlerine ek vergi gelsin değil, teşvik edilmek istenen cazip hale getirilmeli diyorum.)
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    mehmet_clk 2 hf. fuckulteli
    Baskı zorlama ile değil devlet eliyle yapılıyor, bu bir süreç ve zoraki olarak başlatıldığı için elbette çözümleri de çıkarılacaktır. örnek olacağı için Türkiye'ninde ilerideki profili kopyalaması iyi olur. eksikleri orada görülür burada ona göre aksiyon alınır. tahminen 2-3 yıldan önce ciddi bir kazanım elde edilmez. herkesin bir bahanesi varsa onlarında olacak. izlemedeyiz. :))
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    FatihAsl 2 hf. fuckulteli
    Baskımı istiyorsun. Daniskasnı ABD yapıyor. işte linki donanimhaber.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MustafaC53 2 hf.
    Burda olsa istemezükçüler kıyameti koparır...
    Yanıtla +9
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    akmac 2 hf.
    biz çok gerideyiz.
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    faniseyler 2 hf.
    Türkiye de aldığımız ürünlerin içinden Türkçe kullanım kılavuzu bile çıkmıyor. Bence benzer tedbirleri daha kapsamlı bir şekilde ülkemizde de uygulanması lazım.
    Yanıtla +5
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    FatihAsl 2 hf. en beğenilen
    yerinde bir karar. acı çekmeden bağımsız olunamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    smart1978 2 hf. FatihAsl
    Aci cekse ne yazar ... Tanidik bir ulke aklina geldi mi ? ;)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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