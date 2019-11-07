Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir

Tam Boyutta Gör Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Salı günü kabul edilen bir tasarıya göre ülkede satışı yapılan tüm cep telefonları, bilgisayar ve akıllı telefonların Rus menşeili yazılım ve uygulamalarla ön yüklü gelmesi şartı aranacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onaylaması halinde Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi planlanan yasa tasarısı kapsamında aranan şartları sağlamayan şirketlere, sattıkları cihaz başına 3 bin dolara yaklaşan para cezası verilmesi öngörülüyor.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların ne şekilde yükleneceğine dair detayların belli olmadığı tasarı, ileriki dönemlerde Rus hükümeti tarafından olgunlaştırılacak.

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Tasarının haklılığını savunan Duma Milletvekili Aleksey Kanayev yaptığı açıklamada, “Yasa teklifiyle Rus bilişim şirketlerini daha rekabetçi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sayede tüketici haklarını da korumuş olacağız.” ifadelerini kullanmış.

Uzmanlar, Yandex ve Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketlerinin tasarıya destek verdiğini ifade ederken ülke pazarının hakimi durumunda olan Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketlerin ise söz konusu teklife karşı çıktığını belirtiyor.

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Ülkenin internet üzerindeki kontrol mekanizmasını genişletmek ve yabancı şirketlerin geliştirdiği teknolojilere olan bağımlılığı azaltmak maksadıyla aldığı değerlendirilen kararın ileriki dönemde nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz. Teklifin yasalaşması halinde Apple’ın yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki pazardan çekilebileceği belirtiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/rusyada-yerli-yazilimsiz-telefon-ve-bilgisayarlarin-yasaklanmasi-gundemde/1636451