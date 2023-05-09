Tam Boyutta Gör WhatsApp Android uygulamasının yeni beta sürümü yayınlandı. Google Pixel, Samsung Galaxy Watch kullanıcıları artık doğrudan akıllı saatlerinden WhatsApp mesajlarına erişebilecek. WhatsApp Wear OS uygulaması özellikleri neler bakalım.

WhatsApp'ın Android sürümü yeni tasarıma kavuşuyor: iOS'a benzeye 4 gün önce eklendi

WhatsApp Wear OS özellikleri

WhatsApp Wear OS uygulaması başlatıldığında Ayarlar ile birlikte son kişilerin bir listesi gösteriliyor. Bir sohbeti açtıktan sonra kaydırma hareketiyle mesajlar görülebiliyor, sesli mesaj kaydedilebiliyor, sistem klavyesini açarak mesaj yanıtlanabiliyor. Grup sohbetlerinde sona kaydırarak sohbetteki kişiler görülebiliyor ve mesajı telefonda açmak için bir kısayol mevcut.

WhatsApp, okunmamış mesajların sayısını gösteren dairesel bir komplikasyon sunuyor. Ayrıca WhatsApp kişileri ve WhatsApp sesli mesaj kutucukları çıkıyor.

Uygulamayı indirmek için kullanıcıların beta test kullanıcısı olması ve WhatsApp’ı en son beta sürüme güncellemesi gerekiyor. Akıllı saat uygulamasını WhatsApp hesabına bağlarken saate sekiz haneli kod çıkıyor ve bu kodun cihaza girilmesi gerekiyor. Kodu girdikten sonra sohbetler cihazlar arasında senkronize ediliyor, WhatsApp’ı akıllı saate kullanıma hazır hale geliyor.

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WhatsApp, Wear OS akıllı saatlere geldi: İşte özellikleri