WhatsApp, Wear OS akıllı saatlere geldi: İşte özellikleri

WhatsApp Wear OS özellikleri
WhatsApp Wear OS uygulaması başlatıldığında Ayarlar ile birlikte son kişilerin bir listesi gösteriliyor. Bir sohbeti açtıktan sonra kaydırma hareketiyle mesajlar görülebiliyor, sesli mesaj kaydedilebiliyor, sistem klavyesini açarak mesaj yanıtlanabiliyor. Grup sohbetlerinde sona kaydırarak sohbetteki kişiler görülebiliyor ve mesajı telefonda açmak için bir kısayol mevcut.
WhatsApp, okunmamış mesajların sayısını gösteren dairesel bir komplikasyon sunuyor. Ayrıca WhatsApp kişileri ve WhatsApp sesli mesaj kutucukları çıkıyor.
Uygulamayı indirmek için kullanıcıların beta test kullanıcısı olması ve WhatsApp’ı en son beta sürüme güncellemesi gerekiyor. Akıllı saat uygulamasını WhatsApp hesabına bağlarken saate sekiz haneli kod çıkıyor ve bu kodun cihaza girilmesi gerekiyor. Kodu girdikten sonra sohbetler cihazlar arasında senkronize ediliyor, WhatsApp’ı akıllı saate kullanıma hazır hale geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah