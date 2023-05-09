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    WhatsApp, Wear OS akıllı saatlere geldi: İşte özellikleri

    WhatsApp, Wear OS uygulamasını test etmeye başladı. Bu, WhatsApp'ın Samsung Galaxy Watch akıllı saat ve diğer cihazlarda tam olarak kullanabileceği anlamına geliyor.
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    whatsapp wear os uygulaması indir Tam Boyutta Gör
    WhatsApp Android uygulamasının yeni beta sürümü yayınlandı. Google Pixel, Samsung Galaxy Watch kullanıcıları artık doğrudan akıllı saatlerinden WhatsApp mesajlarına erişebilecek. WhatsApp Wear OS uygulaması özellikleri neler bakalım.

    WhatsApp Wear OS özellikleri

    WhatsApp Wear OS uygulaması başlatıldığında Ayarlar ile birlikte son kişilerin bir listesi gösteriliyor. Bir sohbeti açtıktan sonra kaydırma hareketiyle mesajlar görülebiliyor, sesli mesaj kaydedilebiliyor, sistem klavyesini açarak mesaj yanıtlanabiliyor. Grup sohbetlerinde sona kaydırarak sohbetteki kişiler görülebiliyor ve mesajı telefonda açmak için bir kısayol mevcut.

    WhatsApp, okunmamış mesajların sayısını gösteren dairesel bir komplikasyon sunuyor. Ayrıca WhatsApp kişileri ve WhatsApp sesli mesaj kutucukları çıkıyor.

    Uygulamayı indirmek için kullanıcıların beta test kullanıcısı olması ve WhatsApp’ı en son beta sürüme güncellemesi gerekiyor. Akıllı saat uygulamasını WhatsApp hesabına bağlarken saate sekiz haneli kod çıkıyor ve bu kodun cihaza girilmesi gerekiyor. Kodu girdikten sonra sohbetler cihazlar arasında senkronize ediliyor, WhatsApp’ı akıllı saate kullanıma hazır hale geliyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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